Barranquilla vive un carnaval atípico, con ley seca y toque de queda

Adolfo Maury se pintó ayer el rostro de blanco y se puso su traje de congo para salir a bailar en la terraza de su casa.



El director de El Congo Grande del Carnaval de Barranquilla no podía quedarse en cama viendo las danzas pregrabadas por televisión y tenía que, por lo menos, vivir de alguna forma en su casa del barrio Los Andes la fiesta en la que ha participado desde 1974.

“Estos son unos carnavales atípicos para nosotros como carnavaleros, nos produce nostalgia”, dice Maury.



Este año, Maury no fue a la Batalla de Flores porque por la pandemia el Carnaval de Barranquilla en vivo fue suspendido y se cambió por una edición virtual, la mayoría con bailes y conciertos pregrabados.



La dura decisión que tomó el alcalde Jaime Pumarejo para evitar más muertes por el covid cambió la tradición de celebrar esta fiesta para miles de personas y para Maury, que estaba acostumbrado a bailar con los 200 miembros de su grupo, que cumplió 145 años de historia, los cuatro kilómetros del recorrido de la vía 40.

Esta fue la tercera vez en sus más de dos siglos que la gran fiesta carnestoléndica del país se suspende. La primera fue en 1902, por la guerra de los Mil Días. Y en 1903 regresó evolucionada. De ahí surgió el nombre de Batalla de Flores para el desfile que abre los cuatro días de celebración.



Y la segunda suspensión ocurrió por la muerte del futbolista barranquillero Romelio Martínez en una tragedia aérea que aconteció el 15 de febrero de 1947, en pleno sábado de carnaval, y, como consecuencia, el presidente Mariano Ospina decretó duelo nacional.



Ahora, por las medidas de toque de queda y ley seca durante estos días, el jolgorio con el que los barranquilleros acostumbran disfrutar del carnaval lo trasladaron de la calle a sus casas, donde miles siguen ahora por plataformas digitales, redes sociales y el canal regional Telecaribe la transmisión que se hace desde el colegio Biffi La Salle, que fue convertido en un cumbiódromo cerrado al público por donde pasan grupos pequeños de danzas tradicionales.

Adolfo Maury, director del Congo Grande de Barranquilla, no podía quedarse sin vivir el Carnaval. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La apuesta de la administración fue resaltar la parte patrimonial de estas celebraciones.



Los ciudadanos, apegados generalmente al baile, la maicena, la espuma y el desorden, esta vez mantienen prudencia ante la situación, pues en la ciudad rige el toque de queda y la ley seca.



En las calles, aunque a algunos se los ve con camisas y blusas con el colorido de las fiestas y otros portan tapabocas carnavaleros, el ambiente era opaco para un febrero de carnaval. Ni las casas ni los carros, en su mayoría, fueron decorados como en otros tiempos, aunque algunos se animaron a sacar el equipo de sonido y escuchar en los parlantes los ritmos pegajosos de cumbia y mapalé.

No hubo reina de carnaval esta vez y tampoco podrán despedirlo, pues los tradicionales entierros de Joselito, con sus viudas llorando, no se podrán realizar para evitar concentraciones masivas.



Los que no faltaron fueron los desordenados, que, pese al llamado de las autoridades, violaron las normas y asistieron a fiestas carnavaleras clandestinas que se convocaron por grupos de internet.

Millonarias pérdidas

Pero el guayabo por la ausencia de las fiestas no es solo cultural. El impacto económico para la ciudad y los participantes es millonario.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura Distrital, el año pasado la fiesta, que disfrutaron 2,1 millones de espectadores, generó más de 408.000 millones de pesos.



“Este año no recibirán ingresos cercanos a ese monto”, aseguró la jefa de esta dependencia, María Teresa Fernández.

Esta vez, las marimondas no dieron los brincos en la vía 40, sino en sus casas. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Según un estudio de la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Barranquilla, el segundo carnaval más grande de América Latina, solo superado por el Carnaval de Río de Janeiro, benefició en el 2020 a unas 55.000 personas con empleos.



Solo el sector hotelero genera unos 8.000 empleos directos y en la temporada se incrementa a 10.000. “Estamos dejando de vender unos 10.000 millones de pesos”, sostiene el presidente de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi.

En el caso de los hacedores del Carnaval, los afectados van desde las agrupaciones folclóricas hasta los vendedores ambulantes. El ejemplo lo pone la directora de la cumbiamba El Gallo Giro, Alexandra Gallo, quien explica que mover una cumbiamba de esta magnitud, con 45 parejas, dos grupos musicales, además de la logística para los desfiles, demanda un costo por encima de los 60 millones de pesos.



“Mientras no haya vacuna esto no es posible. Las cosas son como son, no se pueden hacer estos eventos”, dijo Lisandro Polo, rey Momo del 2016.



Pese a la ausencia de fiesta y al golpe económico, la mayoría de barranquilleros coinciden en que la decisión fue la mejor, pues la ciudad sufrió un golpe muy fuerte en la primera oleada de covid, que deja ya 2.165 muertos.

Entre ellos está el Congo Grande que dirige Maury, que piensa que es mejor cuidarse.

“Este año, la particularidad fue no generar aglomeración y proteger la vida de nuestros integrantes, ya que nuestra danza se compone por clanes familiares: desde el abuelo hasta el nieto. Decidimos dejar en casa a esos tesoros vivos que hacen parte de nuestra danza”, sostiene Maury.



La danza del Congo Grande sufrió dos golpes este año, pero no por la pandemia. Murieron Jesús Noriega, de 75 años, y Hugo Pérez, de 74 años.



“El encierro los afectó bastante. Teníamos por costumbre que los domingos nos reuníamos en la casa o salíamos de paseo, y el no salir a la calle, el no compartir con nosotros, los afectó. Hugo me dijo dos días antes de morir que quería bailar por la vía 40”, manifiesta el director.

El congo anunció que se gozó el carnaval con sus gafas oscuras, pintado y vestido con el tradicional traje y que irá a una casa del barrio para reunirse con un pequeño grupo de parejas danzantes, pero aclara que sin violar las normas de bioseguridad.



“Nos reuniremos, no faltarán ahí unos traguitos para no perder la costumbre, pero ante todo con responsabilidad, porque nuestra prioridad es cuidarnos”, dice Maury.

