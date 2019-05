'El taxista actuó de manera inocente': General Botero Coy

Tras confirmar que el cuerpo sin vida encontrado el pasado domingo al mediodía era el de una niña de seis años que había sido raptada 24 horas antes en el suroccidente de Barranquilla, la Policía Metropolitana capturó a Gimy José Chapman Peñaloza, identificado como el sujeto responsable de la muerte de la menor.

Chapman Peñaloza, quien presenta una anotación como indiciado por hurto, hace cuatro años, es nacido en el corregimiento de El Yucal, municipio de Calamar en el departamento de Bolívar. Tiene 35 años de edad y, según las autoridades, fue quien le propuso a un menor de 16 años, conocido como 'Randy', que asesinara por la suma de 500.000 pesos a la menor hallada sin vida a la orilla de un caño, con un herida en la zona del cuello lado izquierdo, causada por arma corto punzante.

Capturan al sujeto que habría ordenado matar a niña en #Barranquilla. Más información aquí https://t.co/e40inAFniI pic.twitter.com/5GR8pclaC2 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 20 de mayo de 2019

La responsabilidad intelectual de Chapman Peñaloza fue confirmada por el mismo comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Mariano Botero Coy, quién también afirmó que la menor fue metida en un saco para posteriormente dejarla en el caño.



La Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía había publicado la circular con la fotografía de la niña.



Leida Ballesta Rondón, madre de la niña, había denunciado que su hija fue raptada por un desconocido en momentos en los que esta jugaba con una tía de 10 años en la terraza de la casa de su abuela en el barrio Sourdís, en el sur de Barranquilla.

'No es el asesino'

Aunque con la captura, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, teniente Yecid Peña, dijo que se aclaraba el caso y que en el momento del hallazgo la menor "tenía una cortada en su cuello", producida por un ataque con arma blanca, Ballesta Rondón, y sus familiares, exoneran a Gimy Chapman y consideran que el verdadero asesino se encuentra libre.



La madre de la menor, en la mañana de este lunes, dialogó con varios medios de comunicación y sindicó como el asesino de su hija a un taxista que responde, según ella, al nombre de Nelson.



Leida Ballesta asegura, "mi hija no fue asesinada el sábado sino el domingo y señaló a 'Nelson' de haberlo hecho el domingo en la mañana después de quedar en libertad y tratando de eliminar todo indicio que lo vinculara con la desaparición de la niña", manifestó.



En rueda de prensa, en la mañana de este lunes, el Brigadier General de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Mariano Botero Coy, afirmó que se aprendió a un menor de edad, 16 años, a quién se le sindica de ser el autor material del acto. Responde al nombre de 'Randy'.



"A 'Nelson' no se le incluye en la investigación, preliminarmente, debido a las declaraciones que dio el actor material, en donde se declaró que el taxista no sabía que transportaba en el saco", afirmó el alto mando.



"Invito a la madre, a quien acompaño en este dolor tan grande, a que vaya a la Fiscalía si tiene otra información que sindique a Nelson y deje en libertad a Gimy", añadió.



La mujer desestimó el testimonio del menor 'Randy' en el sentido de haber vinculado al crimen a su tío, Gimy José Chapman.

“Eso es mentira así como que el móvil sería una deuda que yo tenía con él, quien es un vecino. Esa versión del pelao es mentira” dijo Leida.



La mujer pidió a las autoridades investigar bien los hechos e incluso denunció que 'Randy' y el taxista Nelson “salían a robar” y que la animadversión del joven con su familia era por el desacuerdo que tenía con la familia pues habría sido novio de una hermana de ella.

Repudio de Char

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, trinó dos veces para pedir que se aclare lo ocurrido con la menor de seis años.



"La vida es sagrada y en especial la de nuestros niños, ellos son el futuro de la sociedad. Rechazo enérgicamente el vil asesinato de la pequeña. Nada justifica esta atrocidad que enluta a sus familiares y nos entristece a todos”, escribió.

Por eso solicito a la @PoliciaBquilla y a las autoridades judiciales competentes investigar este cobarde crimen hasta las últimas consecuencias, para identificar y castigar ejemplarmente a los responsables a la mayor brevedad. — Alejandro Char (@AlejandroChar) 19 de mayo de 2019

Seguidamente, Char, a través de otro trino, exigió que las autoridades identifiquen y capturen, lo más pronto posible, al asesino.



“Por eso solicito a la @PoliciaBquilla y a las autoridades judiciales competentes investigar este cobarde crimen hasta las últimas consecuencias, para identificar y castigar ejemplarmente a los responsables a la mayor brevedad”, dijo.

Una pareja fue la que se percató de la presencia del cuerpo de la menor sin vida en el caño, en el barrio Caribe Verde de Barranquilla.



Se trató de una mujer que con un bebé de brazos lanzaba piedras al canal con el fin de determinar la profundidad del mismo, mientras su esposo quemaba varios objetos.



Fue la mujer la que se dio cuenta de la presencia del cuerpo que en ese momento estaba boca abajo, ante la incredulidad del hombre quien optó por pensar que se trataba de una muñeca.



Sin embargo, la pareja tocó el cuerpo con una vara y confirmó que era el pequeño cadáver de una niña y, tras ello, salió a la vía a buscar a un policía.

