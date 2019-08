Recapturan a reo que se había fugado de cárcel en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla presentó como un logro que en menos de 24 horas lograra la recaptura, en la calle 51B con carrera 2, en el barrio 7 de Abril, suroccidente de la ciudad, a Edinson Ospina Pérez, de 38 años, un recluso que horas antes se había fugado de la Cárcel Distrital El Bosque.

Ospina Pérez se encontraba privado de la libertad desde el año 2014, por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y fabricación tráfico o porte de armas de fuego.



Por su fuga, fueron destituidos siete guardias de ese centro carcelario.



En la tarde del pasado viernes se había fugado de la cárcel cuando se encontraba recogiendo la basura cerca de la puerta de ingreso del centro de reclusión y, en un descuido del guardia, corrió hacia la entrada y se dió a la huida con rumbo desconocido.



En horas de la noche la patrulla del cuadrante recibió la información por parte de un ciudadano sobre el paradero de este recluso, quien fue recapturado en la dirección anteriormente mencionada.



El recluso fue trasladado a las instalaciones de la URI para ser dejado a disposición ante el fiscal en turno para su judicialización.

Un precedente

El director del centro carcelario, coronel (r) Javier Arias, quien está recién llegado tras la renuncia de José Gordillo, a raíz de los enfrentamientos entre reos que dejó más de 20 heridos, hace unos días, dijo que tenía que sentarse un precedente por la fuga de Ospina Pérez.



“Lo sucedido hizo que siete funcionarios de la empresa de vigilancia fueran retirados de sus cargos, llamé a la compañía y solicité que no fueran recontratadas estas siete personas porque yo no podía ‘perdonárselas’ porque el hombre fue recapturado, yo debo sentar un precedente. No puedo decir que hubo complicidad de estas personas para fuga, pero lo que sí hubo fue negligencia”, sostuvo el director del penal.



El coronel (r) Arias también explicó cómo fue que Ospina Pérez se “voló” de la cárcel.



“Él (Ospina Pérez) es el carpintero del penal, ya tiene rato de estar ahí entonces tiene cierta confianza con los guardas de vigilancia. El día de ayer hubo una jornada de aseo, él estaba barriendo y luego solicitó salir a botar unos vidrios, le abrieron la puerta y fue ahí cuando aprovechó para volarse. Fue un descuido de los guardas”, insistió



Agregó el director que cuando logró cruzar unas palabras con Ospina Pérez este le manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido.



“Dijo que era consciente que la embarró, que su intención era entregarse hoy mismo, pero bueno, ya lo hecho está hecho y ahora deberá afrontar un nuevo proceso”.

