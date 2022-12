Una mujer de 25 años fue capturada cuando repartía panfletos extorsivos en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.



En el video que circula por las redes sociales se ve cuando un grupo de personas tienen a la mujer rodeada y le piden que se quite el tapabocas para grabarle el rostro.Es cuando de manera desafiante grita: “no me toquen porque los van a matar a todos”.

Los hechos se registraron en la carrera 22 Calle 11 Barrio Villa Ester. Al sitio llegó la Policía alertada por dos ciudadanos quienes manifestaron que en el barrio antes en mención, el propietario y personas del sector estaban siendo amenazados por una mujer que estaba entregando panfletos alusivos a grupos delincuenciales.



En el panfleto se les advierte a los comerciantes que tiene dos horas para ponerse en contacto con el comandante José Guerra y arreglar la situación o de lo contrario serán objetivo militar. “Plata o plomo”, subraya el papel que repartía la desconocida a nombre de la organización delincuencia Los Costeños.



“Las unidades policiales llegaron al lugar y registran a esta mujer constatando lo manifestado por la ciudadanía, de inmediato está persona es capturada por el delito de extorsión y es conducida a las instalaciones de la URI”, señala un comunicado de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

