Un hombre que vestía prendas de uso privativo de la Policía Nacional, sin ser miembro de la institución, fue capturado en el Centro de Barranquilla.



David Robles Solano fue detenido en la calle 34 con carrera 39, sector del Paseo Bolívar, por una patrulla que fue alertada por varios ciudadanos.

Robles despertó sospechas porque merodeaba el sector del banco del Occidente, entidad que fue víctima de una taquillazo el pasado 5 de abril.



El falso Policía vestía el nuevo uniforme de la institución, pero un detalle alertó a las personas que lo denunciaron: usaba zapatos que no corresponden a los que utilizan los policías.



La patrulla logró ubicar en un estadero. Al solicitarle el carné o documento que lo identificara confesó que no tenía.



Roble Solano fue puesto a órdenes de la Fiscalía donde ahora deberá responder por el delito de uso de prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia.



Hasta el momento no se han revelado cuáles eran las intenciones del hombre al usar el uniforme de la Policía.

