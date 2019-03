Capturan a dos policías presuntos violadores de una menor de edad 

Por presunto abuso sexual, fueron capturados dos patrulleros que estaban adscrito a la estación El Bosque de la Barranquilla, según relató la menor de 16 años de edad, los uniformados la interceptaron el pasado lunes en la avenida Circunvalar.

Como Andrés Julián Mendoza y Luis Canedo Martínez, fueron identificados los presuntos responsables del abuso sexual a una menor de edad, los capturados fueron llevados a la URI.



El proceso judicial se dio en la tarde de este viernes cuando ellos se encontraban en servicio, bajo la orden de captura emitida por el Juzgado 18 de Barranquilla.



Según conoció la Fiscalía 26 de la Unidad Caivas, los oficiales intentaron callar a los familiares de la victima, utilizando la modalidad de soborno para que estos no los denunciaran.



Los patrulleros, según relató la víctima, la llevaron a una zona enmontada y la abusaron luego de que se negara a ser requisada por los uniformados, quienes la pararon junto a un joven con quien se transportaba por la avenida Circunvalar en una moto, la menor recibió una amenaza por parte de los oficiales de llevarla para la UPJ sino se permitía requisar.



"Me negué a ser requisada por ellos porque eran hombres y mi condición de menor de edad y de mujer me llevó a exigir que una mujer me realizara el procedimiento", afirmó la menor.

Barranquilla