Unidades del Gaula de la Policía en el Atlántico lograron la captura de 19 personas en diferentes allanamientos, realizados en el sur occidente de Barranquilla, las cuales están sindicadas de realizar extorsiones a comerciantes de la ciudad.



Así mismo, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, se desarrolló una operación de extinción de dominio de tres inmuebles avaluados en mil millones de pesos, los cuales eran utilizados para la venta de drogas.



El golpe a los extorsionistas se da justo cuando la tarde anterior se conoció la circulación de panfletos amenazantes a tenderos del sur de la ciudad, por parte de la banda criminal Los Costeños, en los que exigían el pago de extorsión para no atacarlos.



“Se realizaron 123 campañas de prevención y 33 conferencias, con la finalidad de invitar a la ciudadanía a denunciar y no quedarse callado frente a este delito”, dijo el coronel Jesús De los Reyes, subcomandante de la Policía Metropolitana, quien además contó que en desarrollo de estas acciones se incautó una granada, dos proveedores, un fusil, granadas de aturdimiento, celulares, entre otros elementos.

