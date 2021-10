Capturados por elaborar tarjetas electrónicas para robar energía

Personal de la Policía Metropolitana de Barranquilla adscrito a la Sijín, junto a la Fiscalía, CTI, capturó a dos personas que se dedicaban a elaborar tarjetas electrónicas para instalarlas en medidores, las cuales servían para evitar la medición del consumo real de energía.



“Para el caso de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, las pérdidas por robo de energía mediante la manipulación de medidores, líneas directas y otras acciones ilegales supera los 60 mil millones de pesos mensuales”, comunicó la empresa Air-e.

El operativo se realizó de forma simultánea en el barrio Buenos Aires, donde fue capturado Ronald Gutiérrez, sindicado de “fabricar de manera artesanal unas tarjetas electrónicas telecontroladas que se instalan en los medidores, generando que el equipo se ‘apague’ y deje de medir el consumo real de energía”, expresó la autoridad.



Los fraudes eran solicitados principalmente en establecimientos comerciales con altos niveles de consumo.



(Vea: El caso del concejal ebrio que atropelló a 5 personas y arregló con plata)



En otra parte del operativo, en el sector de Los Cusules en Soledad fue capturado Mauricio Guerra, quien se encargaba de acompañar el proceso de desmonte e instalación de los medidores manipulados.

Cierre por fraude

Las pérdidas por robo de energía estimadas en Billares La Selección son del orden de los 50 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

Como parte de los operativos se dio el cierre provisional por cuatro días a Billares La Selección, ubicado en inmediaciones de la calle Murillo con Circunvalar. El mencionado establecimiento contrataba los servicios de Ronald Gutiérrez y Mauricio Guerra para alterar su medidor.



En dicho negocio se han detectado en ocho ocasiones oportunidades irregularidades relacionadas a la energía eléctrica, por lo cual ya se llevan a cabo varios procesos judiciales.



(Lo más visto: Ni hombre ni mujer: la historia de cómo me reconocí como persona no binaria)



“Las pérdidas por robo de energía estimadas en Billares La Selección son del orden de los 50 millones de pesos y actualmente presenta 19 facturas sin cancelar por el orden de los 32 millones de pesos”, anunció Air-e.



En lo que va de 2021 han sido capturadas por delitos asociados al robo de energía 73 personas y están en curso 200 investigaciones penales en la Fiscalía.



“El fraude nos afecta a todos. Este billar por ejemplo desde hace casi dos años no paga energía, manipula los medidores, se conecta directamente a la red. Eso nos afecta a todos porque produce alteraciones de voltaje y hace que el fraude perjudique a la misma comunidad”, concluyó un portavoz de la empresa prestadora del servicio.

BARRANQUILLA

Más noticias

Denuncian abuso de fuerza por parte de empresa de seguridad en el Cesar

Asesinaron a dos líderes y a dos indígenas en una noche en Cauca

Santa Marta renació como destino turístico: recibió 83 mil visitantes