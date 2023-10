Reaparece LuisRa Solano, cantante vallenato que habría apuñalado a mánager: ¿qué dijo?

El cantante Luis Rafael Costa Solano, conocido en el mundo artístico como LuisRa Solano, volvió a aparecer en sus redes sociales luego del escándalo en el que se vio involucrado por agredir a su mánager con un arma cortopunzante.



El 28 de septiembre la Fiscalía General de la Nación lo acusó "del delito de homicidio agravado en grado de tentativa" por haber apuñalado en varias oportunidades al hombre que trabajaba con él. Desde ese momento no había salido públicamente.

Los hechos en cuestión, por los que es acusado el cantante, de apenas 20 años de edad, tuvieron lugar en un conjunto residencial del barrio Miramar de Barranquilla (Atlántico), el pasado 28 de agosto.



Según la investigación adelantada por el ente acusador, la víctima (Juan Sebastián Daza) "fue atacada más de siete veces con arma cortopunzante en distintas partes de su cuerpo, al parecer, por Luis Rafael Costa Solano. Ante la gravedad de las heridas causadas, con compromiso de órganos vitales como pulmones e hígado, la víctima fue trasladada a una clínica y recibió una incapacidad médica por 45 días".



Días más tarde se materializó la captura del cantante, cuando salía del mismo edificio donde se presentó el hecho. La Fiscalía lo imputó por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, el cual no aceptó durante las audiencias.



Aún así, una jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.



(Le puede interesar: 'No me acuerdo’: inesperado video de LuisRa Solano tras el grave ataque a su mánager).

Facebook Twitter Linkedin

LuisRa Solano y Juan Sebastián Daza. Foto: Instagram: @luisrasolano / Redes sociales

'Me atrevo a reaparecer públicamente para pedir perdón'

Desde que ocurrió el acto de violencia LuisRa había desaparecido de sus redes sociales, las cuales empezaron a ser manejadas por su familia.



Incluso, Syly Sulay Solano, madre del cantante vallenato, habló a través de las redes del joven para pedir perdón "a toda la sociedad".



"Este lamentable hecho no debería ocurrir nunca en la vida de nadie y menos en personas tan jóvenes y que además son referentes o el ejemplo para otros muchachos. Le pedimos a Dios que sea haga su voluntad y que este error deje un precedente en la vida de Luis Rafael", expresó la mujer.



No fue sino hasta este jueves 5 de octubre, que el mismo LuisRa volvió a aparecer públicamente.

Luego de muchos días de desintoxicación, de duelo, de muchas lágrimas derramadas, de muchas noches llenas de tormentas y angustias FACEBOOK

TWITTER

Por medio de un video en el cual aparece tocando la guitarra y cantando, el artista dice: "Resurgí de las cenizas, al mal tiempo una sonrisa. Nunca me has dejado solo mi Dios. Aunque muchos me humillaron y también me pisotearon solo le pido paz en mi corazón".



El tema musical que interpreta hace referencia a una "segunda oportunidad" que obtuvo por los "errores cometidos".



"Me atrevo a reaparecer públicamente para pedir perdón a todas esas personas que resultaron afectadas por mis acciones", se lee en la descripción de dicho video, que ya alcanza 9.599 'me gusta'.



"Somos seres humanos hechos simplemente de carne y hueso y en muchos momentos nos olvidamos que fuimos creados por un Dios que todo lo ve y que siempre nos reprenderá si nos ve actuando mal", añadió.



Su reaparición ha causado sorpresa en miles de personas, quienes no han dudado de expresar su opinión al respecto en los comentarios.



"¿Ni una mención a su víctima?", "Es increíble como quieren romantizar la violencia", "Levántate y resplandece", "Todos merecen una segunda oportunidad", son algunos de los mensajes.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: