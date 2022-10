Tres años y ocho meses después de que el Gobierno de Iván Duque le prohibiera el ingreso a Colombia, el merenguero venezolano Omar Enrique está feliz de poder volver a pisar el país que tanto ama.



“Estoy muy feliz de poder volver a cantar en Colombia. Lastimosamente fueron más de tres años alejados de manera absurda e inédita de esa gente bella y que tanto cariño me ha demostrado”, le dijo el cantante a EL TIEMPO.



Su vinculo con Barranquilla

El ‘Príncipe del merengue’, como es conocido, estuvo el viernes en Bogotá en gira de medios, pero le aseguró esta casa editorial, que "deseo con todas mis fuerzas volver a Barranquilla”, su segunda casa.



“Yo amo a Barranquilla, amo su gente, su clima. Me recuerda mucho a Maracaibo. Su gente es muy parecida y cuando estoy allá me siento como si estuviera en mi casa”, contó.



Razón que lo llevó a tomar la decisión de comprar un apartamento en la capital del Atlántico y pasar largas temporadas en la ciudad.



“Me tocó arrendarlo todo este tiempo que no pude ir a Colombia —risas—, pero espero ir pronto a Barranquilla, lo más probable es que sea en la primera o segunda semana de noviembre”, agregó.

El veto de Duque

Enrique, quien guarda una amistad de varios años con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue vetado por el exmandatario Duque, precisamente por su cercanía con el Gobierno venezolano, y el primero de febrero de 2019 se le notificó su decisión de no dejarlo ingresar a Colombia.



“Esta es una decisión discrecional y soberana. No vamos a permitir que personas que le han hecho tanto daño a nuestros hermanos venezolanos se paseen por nuestro país sin importarles las consecuencias de sus actos”, dijo en ese entonces el director de Migración Colombia, Christian Krüger.



Tras asumir el poder, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió restablecer relaciones diplomáticas con el hermano país, lo que ha significado que Omar Enrique vuelva a pisar territorio colombiano.



“Espero que sucesos como este no se vuelvan a presentar por el bien del arte y la música. Es algo inédito, inaudito y demasiado injusto. Siempre he sido un artista, nunca he tenido cargos públicos, de allí la gravedad de lo que se me hizo como artista”, aseguró



Añadió que esto “no había ocurrido en ningún país del mundo, ¿prohibir la entrada a un artista solo por ser amigo de un presidente? Es como si en Venezuela le prohibieran el ingreso a Maluma porque le cantaba al presidente Duque. Se hablaba de régimen en Venezuela, pero no se daban cuenta que lo que tanto criticaban lo estaban haciendo ellos mismos en Colombia”.



El intérprete de éxitos como ‘Déjame acompañarte’, ‘Antología de caricias’, realizó en Colombia, en el año 2018, cerca de 42 presentaciones.



Su primera presentación post retorno, lo hará el 14 de octubre, fecha en que el ‘Príncipe del merengue’ se presentará en el Reinado Nacional del Turismo en Girardot, Cundinamarca.



Después visitará ciudades como Cartagena, Medellín, Bucaramanga, entre otros.