Ivana Carbonell canta su sueño ganando a nivel internacional

Con una voz de ángel que se adapta a las exigencias de diversos escenarios, géneros musicales y que no teme a los matices, la barranquillera Ivana Carbonell comienza una carrera de triunfos en el mundo de la música. La cantante, de 13 años, se impuso hace menos de un mes en el certamen internacional #Produciendoconkzo, del cual formaron parte 1.000 intérpretes.

Rivales de España, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, entre otros países, fueron parte del concurso, que se realizó por medio de Instagram, y contribuyó al progreso de sus participantes gracias al nivel de exigencia.



(Le puede interesar: Profesor habría abusado a estudiante menor de edad en el colegio)



En la primera fase del encuentro fueron seleccionados 15 participantes, cuyos videos tenían más ‘likes’. Luego se desarrollaron cuatro fases más, en las que hubo un enorme interacción con el público.



“Me hace muy feliz haber tenido la oportunidad de ganar este concurso. Dios me abrió una puerta muy importante para mi carrera musical”, afirmó Ivana.

Un gran proyecto

Ivanna Carbonell sueña y vive la música desde siempre. En su familia no hay presiones para verla en lo más alto, sino impulsos constantes a sus deseos, ya que es ella, desde muy niña, quien con disciplina y talento decidió trazar el camino que ya recorre, con la intención de unir melódicamente los sonidos urbanos con el pop.



(Vea la galería: El arte de ayudar de 'Ciudad Cangrejo' en Barranquilla )



“Como artista me considero versátil y me gustan muchos géneros, pero en particular me siento encausada con el pop urbano. El premio del concurso es hacer la producción de mi primer sencillo y ya me encuentro en esta misión para avanzar en lo que más anhelo”, comentó con alegría.



La intérprete que sueña con la misma intensidad con la que proyecta su voz, menciona ante todo el valor que tiene en su diario vivir el rigor para cada actividad.



(Además lea: Hace 35 años, 'Happy' Lora hizo famoso el sombrero vueltiao)



“Más allá de haber cantado siempre, una de las personas a las que agradezco mucho cada día es al maestro Ángel Polo, con quien he trabajado técnica vocal y esto ha tenido una enorme incidencia en lo que hoy tengo como propuesta. A diario me pregunto quién soy y hacia dónde quiero ir, y siempre la respuesta es que la música es todo lo que quiero. Vivo consciente de todo el trabajo que implica, del respaldo que tengo y voy disfrutando cada paso de aprendizaje”, concluyó.



Aún no existe fecha para la canción, pero ya hay talento para entonarla.

Por WILHELM GARAVITO M.

Para EL TIEMPO Barranquilla