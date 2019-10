Hijo de Petro no tendría como ganarle a coalición de Elsa Noguera

Elsa Margarita Noguera de la Espriella se perfila, según encuestas y analistas, como la firme candidata a ganar el primer cargo del Atlántico.



El apoyo multipartidista (Cambio Radical, Liberal, La U, Conservador, Centro Democrático y el MIRA), de expresidentes y los guarismos de las encuestas hacen que las apuestas la den como una fija ganadora a la candidata que llega de la mano de la coalición 'La clave es la gente'.

“Creo que más allá de contar con el beneplácito del grupo Char y de lograr consenso entre los partidos políticos que hoy tienen los mayores apoyos electorales en el departamento, es la imagen positiva que genera confianza en los atlanticenses la que hoy permiten que la posicionan como la gran favorita”, sostiene el profesor universitario y analista político Carlos Enrique Guzmán, PhD. en Ciencia Política.



Sobre este punto, el Director departamento de derecho público de la Universidad Sergio Arboleda Barranquilla, Iván Alemán Peñaranda, agrega que la clase política se adhirió a la candidatura de Elsa y prefirieron no hacerle contrapeso, quizás por la alta buena opinión inherente a su buen desempeño como Alcaldesa “y porque no decirlo, por hacer parte del ‘boom’ Char que en estos tiempos está en su punto más alto”, sostiene.



Otro punto que contribuye, en buena medida, al favoritismo de la exalcaldesa y exministra, es que también la fragmentación de los candidatos de partidos alternativos, “quienes como es tradicional en el contexto colombiano, se presentan divididos”, enfatiza Guzmán.



Según encuestas regionales, el segundo en la lista es Nicolás Petro Burgos, por el partido Colombia Humana, hijo del excandidato a la presidencia y actual senador Gustavo Petro.



Algunos observadores se sorprenden, pero coinciden en que su apellido no será suficiente para que se produzca una transferencia de voto igual a la que alcanzó su padre en las pasadas elecciones a Presidencia, con más de 400 mil votos en el Atlántico.

Nicolás Petro, candidato a la Gobernación de Atlántico. Foto: Óscar Berrocal / EL TIEMPO

“Estas son otras elecciones y el hijo no es igual al padre”, subraya Guzmán.



En la aspiración a la gobernación del Atlántico aparece en el tercer lugar Carlos Julio Denis Vega, por el partido Colombia Justa Libres; Diana Macías Reslen, por el partido Alianza Social Independiente (ASI), y Rodney Darío Castro Gullo, por el partido Colombia Renaciente.



De otra parte, estas elecciones, pese a la tendencia de los últimos comicios, se presenta como de retroceso: contaminadas no solo por la presencia de los altos índices de trashumancia, la amenaza a candidatos y líderes sociales y la falta de debates.



Panorama que para el PhD e investigador en comunicación, Luis Ricardo Navarro Díaz, no ayuda a la democracia, al explicar que el conflicto de ideas siempre redundará en la emergencia de sujetos políticos y la ganadora será la democracia.



“Sin embargo, esta ha sido una campaña con ausencia de voces locales, derivada de todo un proceso que mezcla lo mediático, formas tradicionales de hacer política y las grandes maquinarias”, dijo.



