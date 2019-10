Jaime Pumarejo busca continuar con la tarea que inició hace 12 años

A cinco días de las elecciones para escoger el alcalde de Barranquilla (2020-2023), Jaime Pumarejo Heins se mantiene al tope en las encuestas; sin embargo, asegura que no tiene nada ganado y prefiere mostrar prudencia y esperar el día de los comicios.



Con 38 años de edad, es considerado pieza clave en la transformación de Barranquilla en los últimos 12 años. Es administrador de empresas con énfasis en sistemas de información de la Universidad de Purdue (EEUU). Y cursó una maestría con énfasis en finanzas en el Instituto de Empresas de Madrid (España).

Se ha desempeñado como Gerente de Desarrollo de Ciudad y alcalde encargado durante su paso por el gobierno de Alejandro Char. Fue Ministro de Vivienda del presidente Juan Manuel Santos y ahora asegura que quiere ser alcalde y mantener a Barranquilla en la ruta de crecimiento.



Las encuestas lo dan como eventual ganador, ¿se siente alcalde?

No, yo creo que, al revés, nos obliga a trabajar más duro y respetar mucho más. Nada está ganado, tenemos que trabajar más duro para que esa confianza que hemos recibido no la malogremos y la llevemos a buen término.



Usted arrancó la campaña muy temprano, ¿cree que eso le ha ayudado?

Yo llevo más de 400 días trabajando y con la gente. Pero más allá de los 400 días donde que me di a conocer como persona, como ser humano, como candidato, llevamos 12 años en la calle, en los cuales hemos escuchado y trabajado con la gente para cambiar realidades y ese creo yo es el gran activo que tenemos.



¿Le incomoda que le digan que representa el continuismo?

No para nada. Yo creo que la continuidad de un buen modelo de gobierno es primordial, las grandes transformaciones de ciudad se han dado con continuidad de buenos gobiernos.



¿Cuáles son los programas que usted cree deben continuar y seguir ejecutándose?

La primera es la educación, tenemos que continuar con el mejoramiento de la calidad de la educación. Hoy Barranquilla tiene uno de los mejores indicadores de calidad en la educación de Colombia y eso se ha logrado en tiempo récord. Tenemos la continuidad del modelo de salud, donde hemos logrado tener uno de los mejores sistemas de salud pública. Ahora nos toca complementar eso con un sistema de salud privado o contributivo de igual o mejor calidad; es decir, poner en cintura a las EPS que sean mejores que la salud pública.



Algunos sectores critican el endeudamiento de la ciudad. ¿Cómo piensa manejar usted este tema?



Los indicadores financieros de Barranquilla nunca habían estado tan sólidos, por algo los entes que califican y certifican el riesgo nos ven con los mejores ojos, inclusive con una perspectiva estable. Tenemos la posibilidad y la perspectiva de seguir creciendo y de seguir invirtiendo, sin tener que recurrir a nuevos impuestos, sin tener que recurrir a valorización por beneficio general, que no está dentro de nuestros planes, y entendiendo que cuando uno invierte bien el presupuesto y las deudas de largo plazo, la ciudad crece económicamente y se vuelve un circulo virtuoso, que es lo que ha sucedido aquí en Barranquilla.

¿Cuáles son sus apuestas como alcalde?

Yo creo que nuestra apuesta es continuar con las obras que vienen bien y muchas apuestas que quizás no se van a ver, como, por ejemplo, la introducción del bilingüismo a todos los colegios públicos de Barranquilla. Esa será una obra que quedará en las vidas de los próximos barranquilleros para toda la vida.

¿Algún proyecto en especial?

Para mí es fundamental la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, acompañado de la recuperación de Puerto Mocho, como la gran playa urbana de Barranquilla.

La seguridad sigue siendo un dolor de cabeza, ¿qué propuesta tiene?

El mejoramiento de la tecnología al servicio de la Policía. Tenemos la instalación de las luminarias Led, 17.000 de ellas tendrán sensores capaces de instalar cámaras inteligentes. Tenemos la tarea de instalar muchas de esas cámaras y ponerlas al servicio de la ciudadanía, lo mismo los drones de ala fija, son pequeños aviones con capacidad de largo aliento para ser complemento de la fuerza pública.



Los trancones son otro de los problemas que asfixian a la ciudad. ¿Qué haría como alcalde?

Barranquilla debe priorizar el transporte público. Llevamos dos años estudiando con la FDN y una empresa japonesa, cómo integrar el transporte público sin que esto se vuelva un lastre en las finanzas del Distrito, y ese resultado está siendo entregado este año y podríamos a partir del otro año integrar la red de transporte Metropolitano, yo creo que eso será el gran primer paso del transporte público. Luego viene la implementación del río bus, que sería para nosotros la nueva troncal de Transmetro que iría desde Malambo hasta Las Flores, un bus que viaja por el río Magdalena.



¿Hay algún plan para controlar el crecimiento del trabajo informal?

Apoyando al que vive del rebusque y al informal mediante capacitación, capital semilla y créditos a buena tasa y con acceso a ellos, para que la gente pueda salir de la trampa de la informalidad y poco a poco convertirse en un microempresario, y aquel que necesita un empleo, o quiere y prefiere un empleo, podamos capacitarlo en las aptitudes y capacidades básicas, para que pueda conseguir ese primer empleo.



¿Cuál es la zona que más le preocupa de la ciudad?

Todo lo que es borde de río, que venimos cambiando aquí, que es el Gran Malecón nosotros ahora lo queremos llevar a esta área que es El Ferry, La Luz, Rebolo, La Chinita y el centro de Barranquilla, con la recuperación del centro y la recuperación de los cuerpos de agua.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @leoher69