Antonio Bohórquez quiere poner su sello en la alcaldía de Barranquilla

Antonio Bohórquez es el abogado que ha entablado más de 300 demandas a la Alcaldía de Barranquilla, las cuales, según sus planteamientos, tienen que ver con derechos ciudadanos, derechos individuales y colectivos.



Destaca sus luchas jurídicas y movilizaciones por temas como el cobro de valorización, demanda que ganó en la primera etapa, y asegura haber logrado bajar muchísimos cobros de impuestos como del Predial, Industria y Comercio, más de 1.000 comparendos en estos meses.

“Estoy muy comprometido con el tema social, con las miles de tutelas ayudando mujeres cabezas de familia y a niños para que puedan ser atendidos cabalmente en el tema de la salud y en el tema de la inserción en educación”, asegura este abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, que este domingo quiere ganar las elecciones a la Alcaldía de Barranquilla.



¿Qué lo animó a ser candidato?

Estar en la calle con la gente que me muestra su afecto. Hay 84 expresiones de descontento en Barranquilla. Con todas me he reunido y casi todas están inclinadas a que quieren un cambio.



¿Cuáles son esas expresiones?

Por ejemplo, fíjese, usted habla con actores de la movilidad y son casi todos los que se quejan están en contra de las cámaras fotomultas, del exceso de los comparendos, de los retenes, entonces hay grupos de motociclistas, de mototaxistas, de taxistas, de buseteros, de conductores particulares. Vamos al otro ámbito: la gente que se queja contra el aumento del Predial, contra el de Industria y Comercio, la persecución a comerciantes, lo que está pasando en La Cordialidad, empezamos a mirar todo eso y uno suma más de 84 sectores descontentos.



¿Se siente bien respaldado?

La campaña surge porque esas expresiones de descontento se reúnen y dicen: ‘queremos una visión diferente’. A eso se sumó que llegaron unos movimientos y partidos políticos y dijeron ‘¡Nos interesa!’ Hoy Somos Alternativo, una coalición de partidos: Polo, UP, Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, compromiso ciudadano, liberales libres e independientes y dijeron nosotros le apoyamos su propuesta a la alcaldía. De allí surge y desde allí hemos venido desarrollando una labor, con esas expresiones de descontento y con la ciudadanía en general.

¿Cómo ve la ciudad?

Va bien en algunas cosas, pero en otras no; por ejemplo, va bien en parte de la infraestructura, pero todavía no somos la gran berraquera en competitividad, nos falta mucho. Lo dicen las cifras oficiales, los estudios de competitividad, los índices de progreso social. En el tema del impacto en lo social, estamos precarios. Digo algunas cosas: fíjese, Barranquilla se convirtió en la ciudad más violenta e insegura del país y lo fue porque ni se combatió poderes criminales, se permitió que creciera el microtráfico, la micro extorsión, no se brindó a las autoridades ni la inteligencia ni los elementos para prevenir el delito pero tampoco para castigarlo.



¿Qué mantendría usted de esta administración?

Yo creo que las iniciativas sobre el tema de infraestructura, en algunos aspectos, son importantes aunque creo que algunas han sido improvisadas. Canalizar arroyos ha sido buena, para mí excesivamente costoso, pero no ha resuelto el conflicto porque hoy hay nuevos arroyos.



¿Dónde están esos arroyos?

Por ejemplo, el de la carrera 21 llega muy bien con su obra hasta la calle 30 y un poquito hasta antes de la 17, pero después es un caos. ¿Por qué? Porque no habido las obras complementarias. Hoy algunos ya están dando resultados, pero a los lados crecieron otras fuentes, no se tuvieron en cuenta unas variables de rodamiento de aguas, etc.



Son muchas las demandas que ha colocado contra los comparendos de movilidad...

​Yo creo que hay un cartel, que va desde la misma cámara y carro infractor, el retén ilegal, el tema de las grúas, el tema de los parqueaderos, son ilegales. Lo hemos demostrado con nuestras acciones, tenemos que remover esos obstáculos.

Antonio Bohórquez. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

¿Cómo lo acabaría?

Yo lo voy a hacer, sin populismo, voy a acabar y replantear el modelo a través de un observatorio de la movilidad.



¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad?

Golpear poderes criminales. Desarmar la ciudad. Invertir mucho más en inteligencia y tecnología para los aparatos policivos y los de represión. Al que esté fuera del orden hay que darle. Pero mucha más inversión en lo que tiene que ver con la prevención, cultura, recreación y tecnología.



¿Qué manejo le daría a las finanzas?

Incentivos para los que vengan a generar riqueza y empleo, y revisar el tema de la capacidad de pago, porque están golpeando duramente a sectores medios que pueden abandonar la clase media y volver a la pobreza y eso no lo podemos permitir.



¿Qué obras desarrollaría su administración?

Muchos parques. Estoy pensando en los que llamo parques de agua, para utilizar las aguas de los manantiales, que hay bastantes en Barranquilla, como en Jardín Botánico, al lado de la Fábrica de La Cultura, en la 100 con 43.



¿Ha pensado en cómo generaría empleo?

Estimularé la creación de empresas asociativas de trabajo, estarán conformadas por miembros de Junta de Acción Comunal, con actores sociales, el Estado y el Distrito para que hagan las obras, sus parques, sus pavimentos, nos ayudará a generar empleo y que se produzcan obras de calidad.

Leonardo Herrera Delgans

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter @leoher69