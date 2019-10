Nicolás Petro busca una oportunidad para ser gobernador del Atlántico

Nicolas Petro confía en que este domingo puede dar una sorpresa en las elecciones a la Gobernación del Atlántico.



El hijo del senador y excandidato presidencial, Gustavo Petro, sostiene que hace un año el partido Colombia Humana, que lo respalda, logró más de 450 mil votos en esta zona del país, "esos electores saldrán este domingo a votar por un cambio.", enfatiza

Promete una revolución energética, subsidios a campesinos, y 200 unidades móviles de salud, para llegar con servicios médicos a la puerta de la casa de los usuarios.

¿Qué le dicen las encuestan que muestran a la otra campaña con una gran distancia?

Bueno primero, nosotros no creemos en encuestas, al contrario, cuando sale un encuesta salimos más motivados a la calle y venimos haciendo una campaña diferente, una campaña decente, una campaña humilde de un permanente contacto con la gente en la calle. Y lo que nosotros sentimos en la calle es el deseo de una ciudadanía de un cambio, de una ciudadanía que está agobiada por una situación económica bastante deplorable que la ha condenado a ir a los paga diarios por ejemplo.

¿Cuáles son los retos que esperan al nuevo gobernador del Atlántico?

Aquí se necesitan hacer grandes transformaciones políticas, sociales, económicas y energéticas. El problema de Electricaribe es un problema serio, de fondo, es una problemática que afecta a todos por igual y que es un gran reto del próximo gobernador. Y el reto trata o consiste en si hay una voluntad política de hacer una transición al modelo de la energía solar y nosotros le queremos apostar a eso. Quiero ser recordado como el gobernador que inicio o dio el gran paso para una revolución energética en el departamento del Atlántico.

¿Cuál es su plan para atender los problemas de seguridad?

Otro de los retos es la inseguridad que está golpeando a los principales municipios. Nosotros tenemos una propuesta de una seguridad integral, que por un lado, vamos a dotar de tecnología a la fuerza pública, haciendo convenios con los alcaldes, para la instalación de cámaras de seguridad en cada una de las esquinas, porque hoy las únicas cámaras que funcionan son las de las foto multas, foto multas que persiguen es al ciudadano y no al delincuente.



Y por el otro lado, vamos a hacer inversión social. Cuando un hombre o una mujer no tiene como alimentar a sus hijos, no tiene como saciar sus necesidades mínimas está buscando el cómo sea para hacerlo y lastimosamente en esa situación muchos caen en la delincuencia. Entonces vamos a dotar de tecnología a nuestra fuerza pública pero vamos a hacer grandes inversiones en lo social.

¿Cómo ve la situación de la red hospitalaria del departamento?

Bueno está complicado, está complejo. La república hospitalaria está quebrada. Ellos dicen es que no es viable financieramente, lo que yo digo es que no es viable financieramente porque se robaron la plata de la salud de los atlanticenses. Nuestra propuesta es recuperar la república hospitalaria, dotarla de tecnología pero dar un paso hacia el modelo de salud preventivo.



El modelo de salud preventivo es el que concibe la salud como un derecho y no como un negocio, como lo es hoy en día, y para eso vamos a contratar 200 unidades móviles médicas, parecidas a ambulancias, que van a tener 2 auxiliares médicos, 1 médico general, un odontólogo y un psicólogo que van a recorrer día y noche, municipio a municipio, vereda a vereda, corregimiento a corregimiento, lo que quiere decir es que nosotros le vamos a llevar el medico a la casa, el medico al hogar de cada habitante del atlántico, haciendo la promoción, prevención y atención primaria médica.

Los campesinos del Atlántico siguen esperando un plan serio de inversiones que reactive este sector, ¿qué plantea para el agro?

Uno de nuestros ejes fundamentales es agroindustrializar al departamento del Atlántico, volviendo al sur y al centro del departamento un segundo polo desarrollo. Y para eso hay que tomar cinco medidas fundamentales.

La primera es la recuperación de cuerpos de agua, sin agua no hay vida ni para el ser humano, plantas, ni animales, ni para la tierra que se está muriendo y necesitamos interconectarlo. Entonces, primer punto recuperación de cuerpos de agua e interconectarlo a través de los famosos Distritos de riego.

Nicolás Petro ha recorrido los barrios de Barranquilla y los municipios del Atlántico. Foto: Archivo particular

Construirlos y reconstruirlos como segunda medida. La tercera es la capacitación, tecnificación y subsidio al campesinado para que con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos y con recursos puedan cultivar la tierra. La cuarta medida es la construcción de la vía terciaria o reconstrucción en algunos casos. Y la quinta, que es muy importante, es la recuperación y potencialización de las plazas de mercados públicos, que en varios municipios, incluso toca construirlas porque ni siquiera hay.

¿Cuál ha sido el sector del departamento donde cree usted que ha sentido más apoyo de la gente?

Bueno la verdad que en todas partes hemos sentido un apoyo importante, es que no hay que olvidar que hace más de un año en las elecciones presidenciales la primera fuerza política en el Atlántico fue Gustavo Petro donde hubo una votación de más de 440 mil votos y hubo una segunda elección, que fue la consulta anticorrupción, que sacó una votación de más de 450 mil votos. Lo que quiere decir es que hay un sector importante de la sociedad atlanticense que vota diferente, que votó alternativo y que nuestro gran reto, nuestra gran tarea fue reconquistar o re enamorar a ese sector de la sociedad atlanticense y eso fue lo que hemos venido haciendo, y en ese orden de ideas, lo que es el área metropolitana, los municipios del centro, de la oriental, fue bastante acogida la propuesta alternativa.

¿Cuál es la invitación que usted les está haciendo hoy a los votantes?

La invitación es a que voten libre, voten a conciencia, no vendan el voto. No se pueden quejar, ni indignar de la corrupción si salen el día de las elecciones y venden el voto o votan por compradores de voto, o votan por los amigos de los compradores de votos.



La invitación es a que voten libre, voten a conciencia, voten masivamente y que nos den una oportunidad. Nosotros nunca hemos sido gobierno dennos esa oportunidad y así nosotros le pedimos humildemente un voto de confianza, un voto diferente, un voto por el cambio, un voto por un progreso para todos.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69