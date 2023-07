Sin haber abierto la boca, ni estar desvelado en armar alianzas, la victoria de Alejandro Char (Cambio Radical) como alcalde de Barranquilla, por tercera vez, pareciera estar cantada a menos de tres meses de las elecciones.



Puntea en todos los sondeos, encuestas; y en las conversaciones de corrillos políticos de los barranquilleros el nombre de ‘Alex’ ya se da por hecho como ganador de las elecciones el 29 de octubre de manera amplia, cómoda y sin derecho a ¬ ‘pataleo’.

Contrario a lo que ocurre en otras ciudades, donde ya los movimientos políticos y sus aspirantes se encuentran en candentes debates de propuestas y programas que buscan cautivar a electores, donde políticos y partidos no duermen tratando de amarrar el voto de concejales, en Barranquilla todo está quieto, o como dicen los charistas: “esto ya está listo”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, supervisa el incio de los trabajos. Foto: Archivo particular

Son precisamente los seguidores de Char los que celebran que las cosas sean así. Es decir que se premie un modelo de administración pública que cumple 15 años consolidado, respaldado por la ejecutoria de una gran cantidad de obras como parques, vías, colegios, centros de salud, canalización de arroyos y la cereza del pastel: el gran malecón. Proceso al que han llamado ‘el milagro de Barranquilla’.



“Esta ciudad duró muchos años abandonada, saqueada, pero con Alejandro se nota un cambio, hay una propuesta seria, es un buen vividero. Eso es lo que está premiando la gente con el voto”, señala Alberto De la Hoz, pensionado quien le aseguró a EL TIEMPO, que él su esposa, sus tres hijos y sus dos nueras, votarán a ojo cerrado por Char, las veces que se lance.



“No hay más nada, no hay para donde mirar. Nunca lo he visto en persona, pero sí le agradezco lo que ha hecho por Barranquilla”, agrega el hombre que asegura paga puntual los impuestos porque ve como la plata se invierte bien.

La otra mirada



Contrario a lo que muchos piensan, hay un sector en Barranquilla que permanece inquieto, y que se ha hecho sentir con el voto en blanco, es decir que parece no compartir el modelo de ciudad que se orienta desde la Casa Char.



En las pasadas elecciones (2019) el voto en blanco tuvo una notable participación en Barranquilla. Ocupó el segundo lugar con 79.852 votos (16,2%), después del electo Jaime Pumarejo, de las entrañas de la Casa Char, quien alcanzó 309 mil votos (62, 43%), y Antonio Bohórquez (Polo Democrático), 66.315 votos.

Alejandro Char volvió aparecer en eventos políticos hace un mes, durante el lanzamiento de la campaña al concejo de Dina Luz Pardo. Foto: Cortesía Dina Luz Pardo

Para el docente de ciencias políticas de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, el hecho de que solo exista una propuesta invencible y la falta de contendores, no permite que se genere un debate con otras propuestas de ciudad, y la rotación del poder, como reclama la democracia.



“No hay propuestas consolidadas, tampoco encontramos un debate democrático”, dice Tuirán para reconocer que desde hace 15 años Char mantiene una proyecto centrado en lo económico, con la recuperación de las rentas de la ciudad e incremento del presupuesto que se traducen en obras; y social que marca el desarrollo de infraestructura que benefician a la ciudadanía.

Quintero y Alex Char en su primera reunión en Barranquilla. Foto: Cortesía

Por su parte el analista Horacio Brieva, director de Protransparencia, indica que no se puede discutir las obras realizadas por Char, pero recuerda que se requiere la competencia entre candidatos que alimenten el debate público y que ofrezcan a los ciudadanos más opciones de programas para escoger.



Brieva mira con preocupación a los movimientos alternativos que jugaron un papel importante en los comicios presidenciales en esta zona, cuando con el Pacto Histórico le ganaron el pulso a la Casa Char y a los partidos tradicionales, pero en las elecciones locales han sido derrotados de manera aplastante desde el 2007.



Han construido una narrativa que todo ha cambiado por ellos, gracias a una millonaria inversión en publicidad FACEBOOK

TWITTER

En la primera elección (2007) Char consiguió 223.580 votos; en la segunda campaña (2016-2019) alcanzó 355.844 mil sufragios. Su último contrincante fue Rafael Segundo Anillo, exmilitante del partido de Bernardo Hoyos, se inscribió por firmas, y logró 86.790 votos.



Brieva explica que las luchas internas entre los alternativos ha sido la causa para no tener una candidatura fuerte que les permita enfrentar a Alejandro Char. “Desde el 2007 no levantan cabeza”, dice.



El problema, agrega el analista político, es que en la ciudad no hay debates de programas, “esto genera debilidad en nuestra democracia”, sostiene, al reconocer el carisma de Alejandro Char que se sabe conectar con la gente.



“Han construido una narrativa que todo ha cambiado por ellos, gracias a una millonaria inversión en publicidad, que ya ha merecido observaciones de entidades como la SIP”, sostiene.

La construcción de más de 200 parques en Barranquilla es uno de los logros del programa de administración de Alejandro Char. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Para el exacandidato Rafael Sánchez Anillo, quien fue contrincante en las dos aspiraciones de Char, reconoce que es una candidatura muy aventajada por el poder administrativo y económico de la familia del exalcalde. “Pero todo depende de la unidad de los sectores democráticos que están enfrentados entre sí. Si se ponen de acuerdo y dependiendo de situaciones judiciales de la decisión de la Corte Suprema, puede variar la situación”.



Sánchez destaca el trabajo del precandidato a la alcaldía Luis Enrique Guzman, quien asegura está haciendo denuncias fuertes contra este gobierno y proponiendo soluciones a la ciudadanía, “mientras que los candidatos alternativos no lo han hecho”.

Renovación en el Concejo

El profesor y columnista Alfredo Sabbagh Fajardo, en un artículo sobre el impacto democrático de la candidatura de Alejandro Char en la capital del Atlántico, publicado en la Contratopedia Caribe, recuerda los escándalos, como las denuncias de Aida Merlando, que han salpicado al exalcalde y a su familia, y según Sabbagh han minado su imagen.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Arturo Char y la excongresista Aída Merlano. Foto: Archivo EL TIEMPO

“En buena parte del país miran con asombro cómo se lanza nuevamente alguien con tantos señalamientos, descaradamente protegido por los organismos de control, con una capacidad discursiva casi nula, laminita de mostrar de un grupo económico y político con muchos rabos de paja”, sostiene.



Sabbag propone lograr que al Concejo de la ciudad lleguen personas que conformen un bloque, así sea minoritario inicialmente, que se preocupe por realizar control político serio, documentado y argumentado, "contrario a lo que la Alcaldía propone, que no estén dispuestas a aprobar entre aplausos y pupitrazos todo lo que les manden”, subraya.



Lo cierto es que de la boca de Alejandro Char no ha salido una palabra sobre su intención de ser candidato, hasta el momento solo se conoce el anuncio que hizo su padre Fuad Char. Así en medio de las expectativas y rumores que se tejen en la ciudad en estos momentos no hay un candidato a la alcaldía de Barranquilla que le haga sombra. Salvo que pase algo extraordinario.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69



