Barranquilla: 'Otra vergüenza internacional' por cancelación de evento de béisbol

Diferentes reacciones ha despertado la cancelación de otro evento deportivo internacional en Barranquilla. A la polémica decisión de Panam Sports de retirarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027, por el incumplimiento de los pagos pactados, y la cancelación de la tercera parada mundial de Kitesurf en Salinas del Rey, también por falta de recursos, se suma el "no va" de la Serie Intercontinental de Béisbol que organizaba el Team Rentería USA, y al que el Ministerio del Deporte le dijo popularmente: "no te vistas que no vas".



(Lea también: Otra polémica con Mindeporte: el evento internacional de béisbol al que le dijo 'no')

El evento, que estaba "programado para realizarse en el estadio Édgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, del 26 de enero hasta el 1º de febrero de 2024, ha sido cancelado, por motivos ajenos a nuestra organización", indicó el Team Rentería en un comunicado.



Agregó que "las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo

FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes".

Propuesta no fue "viabilizada"

Anteriormente, el Ministerio del Deporte había informado que dicho torneo, "no es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol, ni hace parte de los eventos del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, única organización avalada por el Comité Olímpico Internacional”.



(Puede interesarle: Conmoción en Malambo por asesinato de bebé y su padre: sicario le dijo ‘¡Baja el niño!’)



Por lo que desconocía tal realización, ya que recibieron una propuesta para la financiación de este, “la cual no fue viabilizada, destacándose que los proyectos de cofinanciación deben ser presentados por las federaciones deportivas nacionales, lo cual no ocurrió en esta oportunidad”.

Decisión generó críticas

En la ciudad, la decisión ha generado controversia. Senadores de la bancada Caribe en el Congreso de la República, tildaron la decisión como otra "vergüenza internacional"



"Otra vergüenza internacional, no solo fueron los Panamericanos; ante la negativa del Ministerio del Deporte, la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional programada en el Estadio de Béisbol Edgar Rentería ha sido cancelada. Otro golpe a nuestro deporte, turismo, economía local y confiabilidad para la realización de eventos de talla mundial, teniendo toda la infraestructura y experiencia. Qué tristeza", dijo el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.



(Además: Capturan a sujeto que presuntamente tocó partes íntimas de niña de 14 años en Atlántico)



Asimismo, se cuestionó sobre lo que pasa con el Gobierno. ¿Qué está pensando en el Gobierno? Esto es una completa ineficacia y una bofetada para Barranquilla y nuestros deportistas colombianos. Explicaciones son totalmente insatisfactorias e insuficientes", indicó.

Otra vergüenza internacional, no solo fueron los Panamericanos; ante la negativa del Ministerio del Deporte, la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional programada en el Estadio de Béisbol Edgar Rentería ha sido cancelada.



Otro golpe a nuestro deporte, turismo, economía… https://t.co/eO1ipHvauv — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) January 17, 2024

"La inoperancia debe parar"

Facebook Twitter Linkedin

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Senado

La continuidad de la ministra Astrid, al frente de esta cartera tan importante como lo es el ministerio del Deporte, es insostenible. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el senador del partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, cuestionó lo que para él resulta ser "inoperancia" de la cartera del Deporte.



"¡Esto es increíble! La negligencia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, no tiene nombre. En menos de un mes, gracias a su incompetencia, Barranquilla y Colombia pierde la sede de los Juegos Panamericanos y la realización de la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional", le dijo a EL TIEMPO.



(Le recomendamos: Alejandro Char anuncia refuerzo de seguridad en Barranquilla ante hechos violentos)



Gómez Amín añadió, que el futuro del deporte en Colombia debe cambiar de manos.



"¡Tanta inoperancia debe parar! La continuidad de la ministra Astrid, al frente de esta cartera tan importante como lo es el ministerio del Deporte, es insostenible. El futuro del deporte en Colombia y sus deportistas, no puede estar en manos de alguien que no tenga la capacidad de sacar adelante temas tan trascendentales como lo son la realización de estos juegos que contribuyen a la economía, el turismo, el comercio y la competitividad en nuestro país", aseguró.



También pidió le reiteró al Gobierno Nacional "que si la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, no da un paso al costado o si el presidente de la República no la declara insubsistente, el Congreso de la República la retirará del cargo por medio de la moción de censura que se llevará a cabo el mes de febrero en el Senado".



Otro senador que reaccionó fue David Luna, de Cambio Radical, quien aseguró hace unos días, que "es una vergüenza la gestión del Ministerio del Deporte. Llena de improvisación y mala administración".



Luna indicó que no se justifica que hayan hecho "campaña con los deportistas para después dejarlos con los crespos hechos".

¿Qué pasó con equipo de Cuba?

Esta es una decisión que ofende y burla la democracia y la libertad, que viene además de un régimen totalitario FACEBOOK

TWITTER

El Ministerio del Deporte aseguró en su comunicado, que rechazaba las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Beisbol -FEPCUBE-, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la república de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país".



El uso de estos símbolos, según el Ministerio, "se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba".



"Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol", indicó.



Ante esto, el equipo de peloteros cubanos en el exilio aseguró en un comunicado emitido en sus redes, que ha sido "el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano" el que ha roto con "los preceptos del deporte libre".



"Esta es una decisión que ofende y burla la democracia y la libertad, que viene además de un régimen totalitario que reprime sistemáticamente a sus ciudadanos. Ha sido tanto el impacto mediático, cívico y político del equipo de FEPCUBE, que forzó a la dictadura que gobierna Cuba a mover sus tentáculos fuera de sus fronteras para impedir nuestra participación en la Serie", añadió el texto.

🚨COMUNICACIÓN OFICIAL FEPCUBE🚨



El despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre y es una agresión directa a la democracia, que no dejaremos de denunciar.#OneTeamOneDream #DreamTeam 🇨🇺🇨🇺🇨🇺 pic.twitter.com/a6WNBPVhHA — FEPCUBE (@fepcube) January 17, 2024

¿Qué dicen la Federación Colombiana de Béisbol y la Liga Profesional de Béisbol?

Facebook Twitter Linkedin

Caimanes era uno de los equipos que participaría del evento por haberse coronado campéon en el último torneo en Colombia. Foto: Agencia Kronos

EL TIEMPO intentó comunicarse con Mauricio Char Yidi, presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, para conocer su postura sobre este nuevo revés del Ministerio del Deporte, pero no fue posible.



De igual forma, trató de contactarse con Pedro Salzedo Salom, presidente de la Liga Profesional de Béisbol, y hasta el momento de la publicación de esta nota, no fue posible una respuesta.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

Escríbeme a flodia@eltiempo.com