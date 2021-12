Amputados juegan fútbol y vencen por goleada a la adversidad

Tan real como la mordedura de aquella serpiente que se perdió en la maleza del sur de Bolívar y que terminó significando la pérdida de su pierna izquierda cuando apenas tenía apenas 10 años, resultan hoy las satisfacciones que vive Candelario Donado por cuenta del fútbol de amputados.

En el deporte que oficialmente se practica en 68 países, que cuenta con el respaldo de figuras como Neymar, Sergio Ramos y Robert Lewandosky, Donado brilla a sus 36 años con el rótulo de goleador y miembro de la preselección Colombia.

Es uno de los 28 hombres que figura en la lista del combinado nacional, el mismo que disputará la Eliminatoria el próximo abril siendo local, en busca de un cupo para el Mundial que será en Turquía durante agosto de 2022.

“Para uno resulta emocionante desarrollar una actividad en la que se demuestra a sí mismo que no hay impedimentos para cumplir sueños y lograr metas. Yo he podido superar la pérdida de mi extremidad al comprender que puedo lograr lo que me proponga”, comentó Donado, máximo anotador del Campeonato Nacional con cinco tantos.



En cada miembro de los equipos que ingresan al campo con siete jugadores hay una historia que puede generar asombro. También es pertinente saber que las directivas internacionales de este deporte, nuevo para muchas retinas, están haciendo la gestión para que llegue a los Juegos Paralímpicos y ya la Fifa ha comenzado a acercarse.

El deporte en Colombia

De manera oficial en Colombia el fútbol para amputados comenzó a practicarse en Barranquilla hace poco más de una década. El certamen nacional se desarrolló en la capital del Atlántico durante la semana anterior, contando con la participación de un par de escuadras locales, junto a clubes de Bogotá, Santander, Bolívar y Córdoba.



El título quedó en manos de Leones de Barranquilla, que en la final definió desde el punto penal frente a Gladiadores de Bogotá, tras un 1-1 en los 50 minutos reglamentarios.



“Los resultados son muy importantes, pero aquí el máximo resultado es notar como las personas que se acercan pueden adquirir mayor consciencia acerca de lo que representa enfrentar la vida sin una pierna o sin un brazo. Estos jugadores nos demuestran que lo realmente difícil y doloroso es la indiferencia o el rechazo, pues ellos son personas capaces”, sostuvo Edgar Blanco, directivo de la Asociación Colombiana de Fútbol De Amputados (Asocolfa).

El portero es el único jugador que puede tener ambas piernas, de acuerdo a las reglas, pero debe contar con alguna amputación en sus extremidades superiores. Foto: Prensa Asocolfa

Respaldo para Eliminatoria suramericana

Un momento que en particular emocionó a los competidores fue cuando se acercó a la cancha Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, quien respaldó el certamen.

En nombre de los jugadores, Luis Cassiani se dirigió a la gobernadora, quien también ha vivido con dificultades de movilidad.



En medio del diálogo, Noguera garantizó apoyo para la Eliminatoria Sudamericana, que tendrá como sede al municipio de Soledad a partir del 14 de marzo de 2022.

Las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, se sumarán a la justa que entregará cuatro cupos para la cita orbital en suelo turco, que será con 16 conjuntos.

Referente y esperanza

Hoy Candelario Donado recuerda que en el corregimiento de Guacamayo, en jurisdicción de Achí, llegar al primer puesto de salud le representaba cerca de una hora en chalupa. Y hasta Magangué, donde se encontraban los recursos para atender la compleja herida que encontró mientras buscaba leña, eran tres.



Aquel factor fue determinante para que enfrentara los días con muletas, pero allí no acabó su historia. Apoyado en pie derecho y herramienta hace gambetas a lo adverso y consuma sueños.



Trabaja como asesor comercial y cuando entra a la cancha es mirado por Preciosa, su hija de 10 años, quien define su manera de ver la vida.

