'Cartel de los Sapos', la campaña contra indisciplina en Barranquilla

A pesar de la grave situación en Barranquilla a causa del covid-19, se siguen conociendo hechos de indisciplina en diferentes sectores de la ciudad que van en contra de las medidas de prevención, por lo que algunos ciudadanos han creado la particular campaña el ‘Cartel de los Sapos’.

Es una iniciativa ciudadana que ha crecido en las últimas horas en las redes sociales que, según las imágenes de algunas publicaciones, consiste en denunciar y hacer público por estos medios las fiestas, quinceañeros, grados, reuniones o eventos masivos que incumplan con las medidas de prevención ante el coronavirus.



Tanto en la capital del Atlántico como en los municipios, constantemente se presentan hechos de indisciplina en los barrios, como personas transitando en la calle sin necesidad, reuniones en las esquinas, consumo de licor, partidos de fútbol aficionado, entre otros, principalmente los fines de semana, cuando persiste el toque de queda y la ley seca.

Los creadores de la iniciativa, la cual no tiene un líder en particular, invitan en las publicaciones a unirse a la campaña con el lema “fiesta que veo, fiesta que sapeo”. Además, una imagen complementaria la justifica.



“Si los indisciplinados no aprenden a las buenas, que aprenden a las malas. Por tu relajo y mamadera de gallo, mi familia y yo no vamos a seguir encerrados”, expresa.

Hay que recordar que, según la Alcaldía de Barranquilla, una de las causas del incremento en los contagios por coronavirus en la ciudad fue la indisciplina en el día de la madre.



De manera oficial, el pasado miércoles la administración local anunció que 400 hombres del Ejército reforzarán las medidas de control en la ciudad. Un grupo de ellos están siendo ubicados en los cercos sanitarios instalados en algunos barrios.

Estas acciones se suman al ‘pico y cédula’, toque de queda y ley seca, estas últimas establecidas desde la semana pasada y que hace énfasis en los puentes festivos de junio, uno de ellos coincidiendo este fin de semana con el día del padre.



Este jueves se reportaron en el Atlántico 922 casos nuevos de covid-19, llegando así a un total de 13.151 contagios registrados en esta zona del país. Solo en Barranquilla se reportaron 559 personas contagiadas, mientras que en los municipios hubo 363.

En el Distrito se registraron 20 fallecidos y, en el resto del Atlántico, otros 23, para un total de 43. Esto significó el 50 por ciento de los decesos reportados en Colombia.

