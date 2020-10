Alertan sobre los riesgos del uso del celular mientras se conduce

'Que un segundo de tu celular no te quite la vida' es el nombre de la campaña del El Instituto de Tránsito del Atlántico que busca reducir la accidentalidad y promover la seguridad en las vías del Departamento.



La directora del Instituto, Susana Cadavid, explicó que la campaña es un llamado a los conductores de vehículos particulares y de servicio público para que eviten al máximo el uso de teléfonos mientras conducen.



"De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 11 por ciento de las personas que conducen o que se desplazan por la vía utilizan su celular, convirtiéndose esto en un factor de riesgo altísimo que ocasiona accidentes de tránsito”, dijo la funcionaria.



Desde el fin de semana se puso en marcha la campaña para lograr llegar, a lo largo del mes, a los 17 municipios del Departamento en los que el Instituto de Tránsito del Atlántico tiene jurisdicción.

La primera estación fue en Santo Tomás, donde educadores viales, promotores de seguridad vial y la Directora del Instituto se reunieron con conductores para enseñarles por qué es vital evitar responder llamadas o mensajes mientras están en la vía y, de ser necesario, cómo hacerlo de la manera adecuada y más segura.

La directora del Instituto de Transito del Atlántico, Susana Cadavid, ha estado en los municipios. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

"Es necesario que comprendamos que en el momento en el que conducimos un vehículo, o somos usuarios de las vías como peatones o ciclistas, no utilicemos los celulares para que no haya riesgos de accidentes de tránsito. La vida es lo más importante", aseguró la directora.



Para Lecith Muñoz, conductor de motocarro en Santo Tomás, a lo largo de su trabajo ha sido evidente que "muchos conductores se ponen a usar su celular y andan idos por las vías", por eso destacó que el mensaje de "que un segundo de tu celular no te quite la vida" es, más que nunca, "necesario".

BARRANQUILLA