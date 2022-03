Son 62 los candidatos, distribuidos en 10 listas, que se están disputando las siete curules en la Cámara de Representantes con las que cuenta Atlántico.



EL TIEMPO habló con las cabezas de lista de cuatro de las inscritas para los comicios del 13 de marzo y les preguntó acerca del futuro del país, así como sobre obras o proyectos que impulsarán para la región.



Jesús Godoy, Luis Luque, Marlys Maldonado, Jesmi Barraza y Armando Zabarín no enviaron sus respuestas, mientras que Beatriz Eugenia Vélez retiró su candidatura.

En esta oportunidad cuatro de los candidatos responden a tres preguntas puntuales formuladas por EL TEMPO:



¿Qué propuesta tiene su partido o movimiento para reactivar el país luego de la pandemia y ante la crisis de empleo y una posible inflación?



¿Con qué proyectos regionales se comprometen para impulsar y conseguir recursos nacionales?



En el Atlántico hay muchas comunidades que utilizan agua no apta para el consumo humano. ¿Qué haría para resolver este problema?

Germán Gómez (Comunes)

1. Proponemos un gran diálogo que permita apuntar a polos de desarrollo económico que generen una verdadera reactivación de la economía, una que parta de las necesidades, realidades y potencialidades de nuestro país. Se necesita invertir en el agro, la industria, el turismo, las tecnologías, etc., todo ello garantizando participación del Estado, en alianza con sectores privados, prioritariamente cooperativas y pymes.



2. Nuestra curul se debe principalmente al departamento del Atlántico, acá son muchas las demandas, pero quizás podríamos arrancar inicialmente con base en tres ejes claves: reactivación económica, servicios públicos y participación ciudadana.



3. Lo que ha faltado, aparte de las inversiones y adecuaciones técnicas pertinentes, es realmente un acompañamiento, una inspección minuciosa de los contratos y el estado de ejecución.



Esa será nuestra tarea desde la curul en la Cámara de Representantes: hacer efectivo control político de cara a la ciudadanía en asuntos de intereses fundamentales, entre esos el acceso al agua potable y de manera permanente.

Sandra Leventhal (Nuevo Liberalismo)

1. Tenemos garantizada la alimentación de nuestro ciudadano. ¿Con qué capital social podemos ser productivos? Obviamente, tenemos que reactivar nuestro aparato productivo, pero tenemos que comenzar a pensar en el bienestar de los ciudadanos de nuestro país.



2. El Atlántico es una despensa agrícola de la región, nuestro deber es fortalecerla no solamente con la siembra, también con la manera de administrar el agua, la manera de sacar las cosechas a través de vías terciarias, la forma como los campesinos puedan llegar con sus cosechas al cliente final sin intermediarios para empezar a dignificar su trabajo.



La informalidad en el Atlántico, que es más del 60 por ciento, también nos muestra una oportunidad, tenemos un capital productivo con un gran espíritu emprendedor, una gran creatividad, resiliencia y la necesidad de tener un ingreso digno; tenemos el deber de fortalecer esa población y para ello la ley de emprendimiento, la 2069, es una herramienta fundamental, los emprendedores, en su mayoría jóvenes, además de oportunidades y educación en emprendimientos, necesitan acceso a alternativas comerciales, mentoría profesional, respaldo sólido para sacar adelante su emprendimiento.



3. No ha habido la voluntad política para resolver una cosa tan necesaria. También estamos hablando del abuso en la manera como se distribuyen ciertos recursos, entonces tenemos que hacer un proyecto de reestructuración real de cómo se está aprovechando el patrimonio de los atlanticenses, y esa pelea la voy a dar porque voy a llegar a la Cámara a representar mi departamento.

Agmeth Escaf (Pacto por Colombia)

1. Mientras Iván Duque se dedicó a proteger los grandes capitales y a los banqueros, un gobierno del Pacto Histórico velará por apoyar al pequeño y mediano empresario, que fueron los grandes damnificados de la pandemia. Miles de empresas pequeñas se quebraron gracias a una política cegatona del actual gobierno uribista. Pero no solo cegatona, también inhumana. Ayudó a quienes no necesitaban ayuda y desprotegió a quienes sí la necesitaban.



2. Atlántico lo que más necesita es servicios públicos dignos. La mayoría de municipios carecen de acueducto, alcantarillado y agua potable. La energía eléctrica, además, es un servicio muy costoso.



3. El tema del agua potable es prioritario. Y es cierto, ni en Barranquilla todos los barrios tienen agua. Pero la cosa empeora aún más cuando nos vamos a otros municipios como Repelón, Suán, Santa Lucía, Manatí o Luruaco. Malambo, que queda muy cerca de Barranquilla y es un municipio ribereño, no tiene agua. Eso es indigno y eso es lo que primero debe cambiar. Los políticos tradicionales se han robado por décadas el erario destinado a construir esos acueductos y las plantas potabilizadoras. En el cuatrienio de Gustavo Petro eso cambiará. El Caribe tendrá agua y vida digna.

Modesto Aguilera (Cambio Radical)

1. Racionalizar la estructura tributaria para promover la pequeña y mediana empresa, ya que ahí hay un foco de generación de empleo; analizar la prolongación de estímulos y subsidios creados durante la pandemia; fortalecer la capacidad exportadora del país y continuar con las inversiones en infraestructura que mejoren la competitividad. No tocar la canasta familiar con respecto al IVA.



2. Recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín, tren regional del Caribe, proyectos que se enmarquen en el Plan Agroindustria y seguridad alimentaria, la construcción de aguas profundas de Barranquilla, recuperar el calado del río Magdalena y el viaducto Ciénaga-Barranquilla.



3. En el presupuesto que aprobamos en la legislatura pasada, se destinaron 300.000 millones de pesos exclusivamente para agua potable y saneamiento básico, que se ha focalizado en aquellas poblaciones rurales donde hoy se carece de estos servicios. Igualmente, seguir aumentado el presupuesto para que en la región Caribe, especialmente en el departamento del Atlántico, contemos con un servicio óptimo de agua potable y saneamiento básico, esto redundaría en la inversión nacional y extranjera, que es una de las apuestas que se tienen para el nuevo cuatrienio.

