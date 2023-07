En el Caribe colombiano las elevadas temperaturas están insoportables.



En las últimas horas el IDEAM declaro la alerta roja ante el calor extremo en la península de la Guajira, Atlántico y Magdalena, que superaron el pasado viernes los 38 grados de temperatura.



(En contexto: Calor extremo: alerta roja en tres departamentos del Caribe ante aumento de temperatura)



"Se concentran alertas rojas sobre la Península de La Guajira y algunos sectores de Atlántico y Magdalena por presencia de temperaturas excesivas", señaló la mayor Diana Rueda, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam.

Incrementa la temperatura superficial del mar

El día de ayer se registraron las temperaturas máximas en lo que va del mes de julio en las ciudades de Santa Marta y Riohacha con 38.0 °C y 38.4 °C respectivamente. Por su parte, Cartagena el 20 de julio registró 38.0°C, superando en 0.6°C la temperatura máxima histórica del mes pic.twitter.com/mUt9bMPdnV — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) July 22, 2023

En ciudades del caribe como Cartagena, la semana pasada también se vivieron temperaturas de 37 grados, la más alta en la historia reciente de la Ciudad Heroica.



“Las altas temperaturas que estamos viviendo en el litoral Caribe colombiano obedecen a varios factores: entre ellos el aumento general de la temperatura a nivel global. Este aumento de la temperatura global, favorece a su vez el aumento de las temperaturas en el mar con anomalía entre los 0.1 grado centígrado y 2.2 grados centígrados, registrando valores que oscilan entre los 29 grados y los 32 grados centígrados, influyendo así en las condiciones de tiempo y mar en toda la franja costera”, señala el Capitán de Navío José Andrés Díaz Ruiz, Director del CIOH de Dimar.



(Además: Cerró en Cartagena Unitas, el mayor entrenamiento naval del mundo con 20 naciones)



Para los habitantes de El Guamo (Bolívar), por ejemplo, los últimos días han sido insoportables. Y, como si fuera castigo divino, además del fuerte calor, cuya sensación térmica ha llegado a 44 grados centígrados, han tenido cortes del servicio de agua potable y refrescarse con un baño es un privilegio.



“También hay condiciones oceanográficas asociadas con sistemas atmosféricos, el gradiente de presión y un debilitamiento de los vientos alisios, propios de esta época favorecen el aumento en la temperatura del aire. Adicionalmente, el acoplamiento entre el océano y la atmosfera en el pacífico ecuatorial con condiciones del fenómeno del niño, también influye en el aumento de los registros de la sensación térmica en el litoral del caribe Colombiano”, agrega el director del CIOH de Dimar.



En Barranquilla, un taxista perdió la vida el pasado 20 de junio, en medio de la ola de calor que viene aumentando en varias ciudades de la costa Caribe colombiana. El hombre fue hallado sin signos vitales en el asiento trasero de su vehículo.



El calor extremo ha servido también para el rebusque de los trabajadores informales, como por ejemplo en Santa Marta donde ha surgido una nueva ocupación, en medio de la canícula, el alquiler de sombra.



(En contexto: Calor extremo: limpiavidrios de Santa Marta se convierten en vendedores de sombra)



Se trata de jóvenes de se ubican en las esquinas y semáforos para alquilar sombrillas a motociclistas y peatones para que se protejan de los violentos rayos del sol mientras el semáforo pasa de rojo a verde. Por el alquiler de sombrillas cobran entre 300 y mil pesos, con ganancias diarias de 60 mil pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Calor extremo en el Caribe colombiano. Foto: Roger Urieles

El fenómeno del niño se suma a las

altas temperaturas del planeta

"Típicamente sobre el litoral Caribe colombiano, entre los meses de mayo y julio, se han presentado altos valores de lluvias, debido a que estos meses hacen parte del periodo de mayores precipitaciones en el litoral Caribe colombiano", añade El Servicio Meteorológico Marino.



(En contexto: ‘Respiramos candela’: habitantes de El Guamo, el municipio que vive a 44 grados)



"El acoplamiento entre el océano y la atmósfera en las condiciones del fenómeno El Niño en la cuenca del océano Pacífico ecuatorial de acuerdo con lo establecido por el International Research Institute for Climate and Society y por el Climate Prediction Center - National Centers for Environmental Prediction, (IRI, CPC-NCEP 2023, respectivamente), también esta influyendo en el incremento de los registros de la temperatura del aire y la sensación térmica", señala el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH.

Más noticias en Colombia

Cartagena