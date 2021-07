Cajero automático le dio un millón de pesos en billetes falsos

Llegar a un cajero automático para retirar dinero y obtener un millón de pesos en billetes falsos, puede parecer un hecho inverosímil, pero es lo que denuncia una mujer en Barranquilla este fin de semana.



El hecho ocurrió en un cajero ubicado en el centro comercial Metrocentro, ubicado al sur de la ciudad.



(Le puede interesar: Ciclista colombiana murió en accidente en París)

Al momento de cancelar con un billete de 50.000 pesos, la cajera me dice que era falso, entregué otro y me dice que también está falso FACEBOOK

TWITTER

“Luego me detuve en una tienda Ara a comprar y para sorpresa mía, al momento de cancelar con un billete de 50.000 pesos, la cajera me dice que era falso, entregué otro y me dice que también está falso”, comentó Nurys Morales en diálogo con Emisora Atlántico.



Tras el hecho desafortunado regresó al banco. “Me encontré con otras personas, que también habían retirado dinero, presentando la misma queja. Una señora dijo que retiró 800.000 pesos y todos eran billetes falsos”, añadió Morales.



(Vea: Puntos para vacunarse en Barranquilla contra el covid-19 este puente)



La afectada señala que la respuesta que obtuvieron de parte de los empleados de la oficina bancaria, es que solo pueden responder dentro de un mes.



“Se pusieron en una actitud que no era la mejor. Estaban groseros, altaneros, mandando a la gente a salir del banco”, aseguró Morales.



De acuerdo a los denunciantes, todos los billetes que presentan anomalías son de $50.000 y cuentan con una misma serie.



El banco no se ha pronunciado acerca de este hecho.

BARRANQUILLA

Más noticias

La mujer de 90 años que salió a marchar en Barranquilla

La pelea por el regreso a las clases presenciales en Barranquilla

Un paciente de Nueva EPS y su lucha por escuchar