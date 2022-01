Como un hecho “insólito” califican los pobladores de Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla, la situación jurídica de un CAI que ha impedido ampliar su infraestructura y así reforzar la seguridad.



El establecimiento policial está ubicado en la urbanización El Concord, donde habitan aproximadamente 35 mil personas que han visto cómo la inseguridad se ha incrementado por casos de hurtos, entre otros delitos.

“Nosotros le pedimos (a la Alcaldía) un pie de fuerza más numeroso, pero para eso necesitamos ya una estación. Esto creció demasiado y nos dijeron que eso se iba a dar”, manifestó a EL TIEMPO el líder comunal, Gustavo Manga.



En ese intento por responder a las peticiones de la comunidad, descubrieron que el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla registra en septiembre de 1995 una medida cautelar sobre una demanda de alimentos con petición de herencia.



Según explicó Manga, se trata de un embargo que afecta al CAI, a la inspección de Policía y a la iglesia que fueron constituidos sobre un predio que le pertenecía a un particular desde 1980.



“Estuvimos a punto con la administración pasada, que mostró mucho interés en la petición de la ampliación, pero no se pudo. El señor notario dijo que no se puede, porque aparece con esa anotación”, recordó el hombre.



Agregó que, así como estas tres instalaciones, en total son 27 predios, aproximadamente, por los que están luchando desde hace una década para que las autoridades inicien el proceso de legalización.

Resolver el caso es cuestión de tiempo

Sin embargo, la comunidad está ilusionada con que el caso del CAI y las edificaciones de las otras dos instituciones se resuelva pronto, gracias al tiempo que ha pasado tras la demanda y que los herederos han mostrado “voluntad” de acordar con la municipalidad.



“Eso se cae por su propio peso, lo que falta es un poquito de interés, que diligencien y que procedan a legalizarlo a nombre del municipio con una posesión o de pronto meterle otra figura (jurídica)”, expresó Manga.

La reacción de la Alcaldía de Malambo

En diálogo con este medio, la Alcaldía de Malambo, a través del jefe de Planeación, Peter Kepes, explicó que desafortunadamente las administraciones de ese entonces no exigieron al desarrollador la entrega protocalaria ante la Oficina de Instrumentos Públicos.



“Ese proceso que estamos llevando no es fácil, ya que desafortunadamente los titulares de ese predio hoy no existen y la sociedad en la cual estaba constituida tampoco existe, entonces hay que hacer un proceso ejecutivo que permita y viabilice la legalización de estos predios, de acuerdo con el comité jurídico que evaluó este tema”, dijo.



El funcionario añadió que en la administración actual del alcalde Rumenigge Monsalve se estableció una meta de titular y legalizar tanto propiedades fiscales como de interés común (barrios que se construyeron “en forma ilegal”).



“En ese proceso, hemos llevado ya 1.500 titulaciones en diferentes barrios y 30.000 metros cuadrados de legalización de predios institucionales. Obviamente el CAI de El Concord y al inspección hacen parte de ese proceso”, cerró Kepes.



Por lo anterior, la comunidad se mantiene a la expectativa de que se resuelva este “insólito” caso y así poder gozar en un futuro a mediano plazo de un CAI que les permita retomar la confianza sobre la seguridad de su urbanización.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

