Vandalismo contra el Transmetro: el desafío

Si el Junior pierde, hinchas dolidos dañan la estaciones del Transmetro; si el servicio de energía se suspende más de lo habitual, una horda apedrea un bus y retiene a su conductor; si hay riñas bajo la lluvia, también hay daños; y si una marcha pasa por una troncal, más daños y grafitos. ¿Por qué todos contra el Transmetro en situaciones que no tienen nada que ver con el servicio?

A corte del primero de julio, van 85 casos de vandalismo contra el Transmetro en el 2019: 22 en Barranquilla y 63 en Soledad. Son: 72 buses con vidrios rotos, ocho heridos, entre usuarios y operadores, siete estaciones vandalizadas y cinco buses retenidos.



El Transmetro ha identificado varias posibles causas: Es el símbolo de la institucionalidad más cercano y visible. Por eso sobre los buses descargan molestias e inconformidades. También se percibe al sistema como privado, y ante una molestia, si alguien debe pagarla, ahí está el Transmetro.



Otras posibles causas, según Transmetro, es que la comunidad que se siente afectada cree que las vías de hecho son la única salida, y otra es que en muchos barrios en Soledad tienen habitantes fraudulentamente según Electricaribe. Como el servicio se suspende por sobrecargas, e inmediatamente, salen a la calle, bloquean, retienen el bus y le rompen los vidrios.

Frustraciones y demás

Jair Vega Casanova, sociólogo e investigador de la Universidad del Norte, señaló que la violencia contra el transporte público ha sido algo recurrente en protestas sociales, “anteriormente más conectadas con tradiciones más políticas, pero hoy en día también tenemos la protesta vandálica como expresión de las frustraciones”. Por eso, los daños cuando pierde el Junior, por ejemplo.



De alguna forma, agredir el sistema de transporte está relacionado con que representa la existencia de lo público, agregó el profesor Vega.



“Nosotros tenemos una precaria valoración de lo público y muchas veces creemos que porque agredimos lo público, estamos tomando revancha de un Estado culpable de la situación por la cual estamos protestando”, sostuvo.



De manera que el reto es trabajar para fortalecer el cuidado de lo público. “Hay ciudades donde se ha avanzado más en eso y no se dan esos actos vandálicos”, dijo, y puso de ejemplo a Medellín, donde, salvo casos excepcionales: las ciudades que logran fortalecer lo público, tienen menos vandalismo contra lo público.



Y también tiene que ver cuánta cercanía tiene la población con sus gobernantes, y cuánto se valora la inversión pública al considerarse propia.



“Lo otro es que a veces se hace inversión pública y no se negocia. Si la sociedad no participa de manera interactiva, pues las personas puede sentirlas como cosas ajena, lo que no generan sentido de apropiación.

Javier Franco Altamar

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla