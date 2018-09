Policía investiga hechos que rodean presunto secuestro de empresario

Ya en su casa, el pasado sábado en la tarde, cuando el empresario Rodolfo 'Fito' Acosta entregó declaraciones a los medios de comunicación, se mostró escéptico en relatar detalles sobre su presunto secuestro, en la mañana del pasado viernes en Barranquilla.

"Esos detalles son de uso de la Policía que investiga los hechos", manifestó en reiteradas ocasiones para hacerle el quite a los interrogantes de los comunicadores.



Lo cierto es que Acosta reveló, en lo poco que dijo, que su secuestro estuvo a cargo de "una banda muy bien organizada, que lo engañó con un falso retén de la policía que colocaron por los lados de Pricemart (norte de la ciudad)".



Que fue un secuestro lo había confirmado ese mismo día el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien dispuso de un equipo especializado del Gaula de la Policía para encontrar a Acosta, quien había desaparecido junto a su esposa, Katia Barrios, puesta en libertad hacia las 6:30 de la tarde del mismo viernes.



Sin embargo, y ante las declaraciones del empresario en torno a la participación de delincuentes que habrían utilizado indumentaria oficial de la Policía, incluso motos de alto cilindraje, el comandante de la Policía Metropolitana, general Mariano Botero Coy, aseguró que se abrió una investigación para establecer si efectivamente se trató de un secuestro.



“Hay que sentar a la víctima y a partir de allí reconstruir todo lo que ha sucedido. Él ha expresado en los medios de comunicación que fue en un puesto de control donde se dio su retención”, dijo el oficial.



Botero insistió en que se trabaja en la reconstrucción de los hechos en los que se mantuvo retenido durante más de 25 horas al empresario inmobiliariao.



“Queremos encontrar la verdad, por lo que una vez nosotros tengamos la investigación fortalecida, ustedes serán los primeros en saberlo. Hay muchas dudas que se están investigando. Si usted anda en un vehículo blindado se sobre entiende la peligrosidad, por lo tanto él tiene acceso para llamar directamente al hombre de protección, a la Policía Nacional, inclusive a los comandantes para que si le van a pedir un registro se acerque a un CAI precisamente para evitar estos hechos”, agregó.

Lo que pasó

Hasta el momento, lo que se conoce, contado por el mismo Rodolfo Acosta, quien apareció en su casa en un taxi en la tarde del pasado sábado, el cual habría pagado con 20 mil pesos que le dieron sus captores, es que este se encontraba con su esposa por los lados del almacén Pricemart, en el norte de la capital del Atlántico.



Allí fue detenido por lo que Acosta describe como un falso operativo de la Policía y luego de pedirle documentos se le subieron en la parte de atrás de su camioneta dos personas vestidas de Policía que iban a armadas y en complicidad con otro personal que estaba en un carro, muy cerca.



"El trato fue cordial, estuve todo el tiempo tranquilo y tratando de manejar la situación. Doy gracias a la Policía, al Gaula, al alcalde Char y su esposa porque la presión no permitió que estos delincuentes me tuviera privado de la libertad por mucho tiempo. Creo que me botaron (soltaron) por insoportable", manifestó Acosta entre risas, luciendo una gorra del Gaula.



El empresario inmobiliario considera que en todo momento estuvo en Barranquilla, "por los lados del barrio La Pradera en un sector que ni conozco donde me subí a un taxi para que me trajera a la casa", indicó.



Sobre la solicitud económica que sus presuntos captores hicieron para cambiarla por su libertad, Acosta descartó que haya ascendido a los 200 millones de dólares, como se rumoreó. "No llegamos hasta allá", dijo sonriendo.



Acosta es el director de Metroarea, una inmobiliaria industrial y comercial que se encuentra en la ciudad desde 2014.



Todavía se desconocen los hechos en los que regresó a la libertad el empresario, al igual que el grupo delincuencial que se encontraría detrás de su secuestro.

