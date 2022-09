Tan tan/ tan tan tan/ tan tan/ tan tan tan / tan tan tan … La onomatopeya es torpe, imperfecta y no honra ni de cerca a la magia, al poder de la santería, a la extraña alineada de planetas, al encuentro providencial que se dio y se invocó aquella mística tarde de marzo de 1996, cuando en aquel estudio de grabación en donde estaban reunidos, gracias a los esfuerzos y oficios del visionario músico estadounidense Ry Cooder, el más encumbrado grupo de antiguas glorias de la música cubana.



Tan tan/ tan tan tan/ tan tan/ tan tan tan / tan tan tan … Esa canción que viene conmigo caminando en diferentes bares, en montones de tenidas con ron, con vino, con sueños, entre apretujadas bailadas a media luz con la Flaca, siempre la Flaca que desde entonces ya me patrocinaba mis escapes del vacío entre tertulias y encarretadas locuaces, esa canción que le presenté en su momento a un primo coleccionista aficionado y a mi hermano Alexánder.



Con él me la gocé en cada encuentro de Navidad o cumpleaños, hasta aquel 24 de diciembre de 2020 en el que reímos como posesos, antes, antes de que la pandemia se lo llevara y yo me quedara sin el padre que fue para mí, sin el mejor hermano de toda la bolita del mundo mundial, antes de que la vida me arrancara sin piedad a mi mejor amigo y a un pedazo del alma…



Ahí está, el mismo Tan tan/ tan tan tan/ tan tan/ tan tan tan / tan tan tan … Y al otro lado del mar, como metido en mi móvil, habla el maestro Barbarito Torres, uno de los héroes que le dio candela y vida a ese fenómeno extraordinario, un mago del laúd, nacido en la población de Matanzas y que es en esencia, pura música, porque hasta en su forma sonora y musical de expresarse, es en sí, una canción…



Tan tan/ tan tan tan/ tan tan/ tan tan tan / tan tan tan / De Alto Cedro voy para Marcané

llego a Cueto, voy para Mayarí…



Acerca de aquella ya legendaria tarde de marzo de 1996, Barbarito, que era uno, sino el más joven de esa juntanza de veteranos y viejas glorias de la música cubana, recuerda que estaban Juan de Marco, Rubén Gonzáles, Cachaito López Guajiro Mirabal, Elías Ochoa, Puntillita, después tal y como lo expresa el mismo virtuoso laudista, 'por camino', se fueron incorporando el veterano sonero Ibrahim Ferrer, la extraordinaria Omara Portuondo, Pion Leiva, además, Torres, hace un singular énfasis en que ese fenómeno que se tomó al mundo de repente, ese extraño concepto que se dio a conocer como Buena Vista Social Club, inicialmente fue un grupo pequeño.

El comienzo de una institución

Barbarito Torres, Teté Caturla y Félix Baloy. Foto: Cortesía Prensa Barranquijazz

El cariño que te tengo/ no te lo puedo negar/ se me sale la babita/ yo no lo puedo evitar…



De acuerdo con Barbarito Torres, eso que algunos conocimos gracias al genio alemán, Win Wenders, responsable de clásicos como Cielo sobre Berlín, París Texas, La sal de la tierra, entre otras, se empezó a cocinar muy lejos de La Habana, en Londres para ser exactos creció el embrión, y los alquimistas responsables de toda esa bella y desmesurada locura, fueron el maestro Juan de Marcos González, y el músico Ry Cooder.



Recuerda el hombre que sofisticó el sonido del laúd, sacándolo del imaginario campesino y rural, para incorporarlo al en ese momento contemporáneo sonido de Cuba, que la idea de Cooder era la de grabar un disco con unos músicos africanos; no obstante, una vez más, esos santos bailadores, rumberos y gozones de la isla, intercedieron por ese equipo de ensueño de veteranos cubanos y el mal tiempo impidió que los africanos cumplieran la cita.



"Algo pasó y entonces se decidió integrar algunos cubanos. Por ejemplo, De Marcos planteaba que quería hacer un disco con señores mayores de la historia de la música cubana. La mayoría estábamos trabajando, a excepción de Ibrahim y de Rubén que estaban ya jubilados, pero los demás estábamos trabajando".



Aclara el laudista, intentando desmitificar aquella narrativa que ubicó al grupo en condiciones precarias, en estado de pobreza y vulnerabilidad.



Recuerda Barbarito que en esos años él estaba trabajando con Celina Gonzáles, girando por acá por Colombia y por varios países, y justo en el 96, ese año de gracia para todos ellos, él estaba trabajando en su propio proyecto, El tiquete cubano, agrupación con la que aún continúa realizando presentaciones en la isla. Para dar claridad acerca de algunos mitos y especulaciones, Torres es tajante al afirmar que todos en el grupo llevaban una vida normal.



"Todo mundo vivía muy normal, los que estábamos trabajando, vivíamos muy normal, los que estábamos jubilados un poquito menos holgados, pero también tenían su retiro garantizado y una historia de trabajo".



Cuando Juanica y Chan Chan/ en el mar cernían arena/ Como sacudía el jibe/ a Chan Chan le daba pena…



De acuerdo con Barbarito, Compay Segundo, la voz central de ese tema que se convirtió en la banda sonora de la mitad de mi vida, en la época de la grabación del mítico álbum, estaba trabajando hacía un tiempo para una compañía europea:



"Lo que pasa es que no tenía reconocimiento y el Buenavista Social Club fue una gran explosión a nivel mundial. Eso ha sido lo más grande que ha tenido la historia de la música cubana".

Fue entre todos

Torres explica que gran parte del éxito del álbum radica en el excelente trabajo de marketing con el que se logró catapultarlo y a los mismos integrantes de la agrupación que no solo llamaron la atención de la industria, también accedieron a un improbable reconocimiento mundial, sobre todo para los que en esa época ya estaban gozando de buen retiro y en por encima de los 70 y los 80 años.



El álbum con nombre homónimo obtuvo un Premio Grammy, en 1998. El cineasta Win Wenders, cercano a Ry Cooder, rodó aquella película documental que se convirtió de alguna manera, en la cereza con la que se terminó de sellar el destino de estos músicos, convirtiendo la historia en un película en sí misma, una que pareciera como extraída de un guion ficcional, desatando la locura por el álbum en Alemania y en buena parte del mundo, logrando cifras récord de ventas, la bobadita de 8 millones de copias.



Pero quién fue el genio que escogió ese maravilloso repertorio de canciones inscritas desde hace mucho tiempo en la memoria colectiva e histórica de la isla, ese cancionero en donde se había encapsulado el recordatorio emocional de todo un pueblo.



Barbarito dice primero con aquella sabrosura grandilocuente de su lenguaje vernáculo, "acere que nadie escogió nada". Y a mí se me va desarmando la película que tenía armada en mi cabeza.



"Ahí en el estudio, nos poníamos a tocar, todos los temas esos, entonces el 'Raycu' que fue el director, el productor musical que pusieron, estaba ahí viendo en la cabina y decía, ese mismo, vamos a grabar ese, nosotros éramos los que estábamos descargando, nadie escogió nada, eso fue espontáneo, fue una cosa natural".



Hay un día en especial grabado en los recuerdos de Barbarito, 'Raycu', Ray Cooder, se dirige a De Marcos en su lengua nativa, el inglés, y le pide que Barbarito escuche una grabación de un laudista que le parecía muy bueno, que le gustaría que el propio Barbarito intentara acercarse al estilo del laudista de marras, le facilitó el casete, eran días análogos, sin spotify y los actuales juguetes digitales.



"Yo le dije bueno que lo ponga, que lo ponga, y cuando sale y pone al laudista y empiezo a oírlo, descubro al rompe que era yo, y entonces le dije, soy yo no voy a pasar trabajo para imitarlo, entonces él se echó a reír y dijo ¡Beautiful, Beautiful!".

El mejor viaje de su vida

Jamás nos ha pasado eso por la mente no volver a Cuba FACEBOOK

Para Barbarito, Buena Vista Social Club ha significado el mejor viaje de su vida, la mejor de todas las películas, un hermoso viaje lleno de sorpresas y derroteros impensables, la mayoría de alegrías y satisfacciones. Pero también le ha traído los más duros adioses, recuerda con nostalgia a los que ya partieron como Pio Leiva, su hermano, su confianza, su llavería, como se dice en Barranquilla, Compay Segundo, Ibra Ferrer…



(Vea además: Habría golpeado a su pareja por negarse a tener relaciones sexuales)



Del querido Compay, recuerda que en un mes de septiembre de hace ya 46 años, llegó a buscarlo hasta su casa en Matanzas, para proponerle salir de gira por el territorio oriental de la isla, justo un día después de haber enterrado a su padre.



"Le dije no puedo ir porque yo enterré a mi papá ayer y mi mamá me dijo delante todo el mundo, 'usted sí se va porque su papá quería que usted fuera músico', y me agarró un maletín pequeño y me echó la ropa, prácticamente me botó de la casa y eso es algo que se lo voy a agradecer toda la vida".



A todos los integrantes del proyecto la fama los cogió distraídos, y se fueron enterando en las mismas calles, que un bello y monstruoso fenómeno, se había empezado a cocinar después de la grabación y de la película de Wenders.



"Un día paso por la emisora Radio Progreso y había un locutor ya fallecido, muy famoso, Eduardo Rosillo, y me dice 'felicidades', y le digo, hoy no es mi cumpleaños y me dice, 'estás nominado a Grammy, sí con el disco Buenavista Social Club, y ese disco a toda Cuba le gusta'. Y entonces me puse a indagar y me dijeron 'que sí, que era verdad' y yo no sabía nada".



En otra ocasión, Barbarito se encontraba trabajando con turistas, ya el álbum había ganado el Premio Grammy, y uno de los turistas le pregunta: "Tú eres Barbarito el que grabó con Buena Vista y Ray Cooder, y yo no me acordaba cómo se llamaba el que yo grabé, y yo por decirle algo le dije, sí soy yo, y el tipo se tiró una foto conmigo y tenía el disco, fue a mi casa al otro día y me lo regaló, y ahí fue cuando dije, esto está cogiendo fama".



Los músicos cubanos sienten un poderoso arraigo, un vínculo inquebrantable por su tierra, que no importa qué país, qué ciudad visiten o conozcan y disfruten, pero nada les resulta lo suficientemente atractivo como para no volver a su isla, por lo menos es el caso de los integrantes de BSC, quienes luego del gran éxito del álbum y la película, giraron por muchas ciudades y por las grandes capitales del mundo.



"Jamás nos ha pasado eso por la mente no volver a Cuba, yo siempre digo que si tengo un accidente por ahí un día, ni que Dios lo quiera, aunque sea una uña mía hay que llevarla para Matanza y echarla en el cementerio de allá. Los músicos cubanos cuando vivimos en Cuba, nos desarrollamos mucho por las vivencias que tenemos, tenemos que estar allí para vivirla, no es igual vivir en otro lado y hacer música en otro lado si no estás en Cuba".



Buena Vista Social Club es mucho más que una buena idea, es y ha sido siempre, una familia, una especie de maravillosa película de ficción extraída de la realidad, un momento oportuno y justo, un hito que logró volcar la mirada del mundo entero en esa pequeña isla en donde la gente hace música hasta cuando habla.



A Barbarito y a la actual alineación de Buena Vista Social Club la podemos volver a disfrutar en Barranquilla este sábado en el Salón Jumbo, como unos de los invitados especiales a Barranquijazz 2022.



Mientras trabajaba en este texto, una abeja revoleteó cerca de mi rostro y del monitor. Durante todo el desarrollo del trabajo, no dejé de recordar a mi hermano Alex, con quien tuve el placer compartido de este álbum que escuchamos muchas veces en complicidad de las bebidas espirituosas, aunque suelo ser un escéptico desencantando, de acuerdo con algunos textos antiguos, las civilizaciones originarias consideraban a la abeja como un insecto sagrado que posee la facultad de traer mensajes de los planos elevados…



"Acere Barbarito, cosa más grande caballero", entonces por si las 'abejas' querido maestro Barbarito, le subo el volumen al reproductor de sonido, y dejo que mi hermano que ahora habita dentro de mí, vuelva a tener el placer de compartir un ron conmigo y con esos sonidos maravillosos que ustedes empezaron a inmortalizar, aquella mística tarde de marzo de 1996. "Acere Compay Segundo".



Tan tan/ tan tan tan/ tan tan/ tan tan tan / tan tan tan / De Alto Cedro voy pa' Marcané

llego a Cueto, voy para Mayaríiiiiiiiiiiiii.

Carlos Polo

Especial para EL TIEMPO

En twitter: farlospolo@gmail.com