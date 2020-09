Policías agredieron con patadas en la cara a un conductor en Atlántico

Luego de la muerte del abogado Javier Ordóñez, tras un abuso policial en Bogotá, se siguen conociendo casos de agresiones contra la ciudadanía por parte de la Policía. Esta vez se conoció el caso de un conductor que fue brutalmente agredido en las carreteras del Atlántico.

(Lea también: Habla hombre que sacó a su hija a correazos de protesta contra policía)

El impactante hecho fue registrado en video, al parecer, por un acompañante del transportador. Según el relato, la víctima se movilizaba en la vía Juan de Acosta-San José de Saco transportando una carga de cerdo, cuando fue requerido por las autoridades.



"Le iban a poner un comparendo, porque no aparece en el sistema Truora (plataforma oficial que autoriza la movilización de trabajadores durante el aislamiento obligatorio), pero no tienen cómo verificar, ya que no tienen señal para saber que el hombre está con todas las de la ley", decía el ciudadano que grababa.

Esto acabó d suceder en vías del Atlántico, más exactamente en la vía q conduce de @JuandeAcosta a San José de saco, patrulleros @PoliciaColombia agreden a un conductor de un camión que transporta cerdos, el cual lleva sus documentos en regla.#PoliciaCriminal #PoliciasAsesinos pic.twitter.com/4ow6wi4l6T — El costeño (@DandeElcoste) September 14, 2020

Según este testigo, el proceder de los uniformados generó el malestar del transportador, por lo que luego los patrulleros le notificaron que le iban a poner un comparendo ahora por irrespeto. Por ello, se desencadenó el forcejeo.



En el video se observa al conductor en el suelo, tratando de ser controlado por los dos policías, cuando de pronto uno de ellos le da una patada seca contra el rostro del hombre, quien pedía grabar el procedimiento.



En otro video, que se dio a conocer este lunes en las redes sociales, se ve que uno de los patrulleros le presiona su mano contra el cuello, por lo que el hombre le solicita "suéltame y me quedo quieto. ¡Hey, me estás ahorcando!".

(Le puede interesar: Se robó una foto de un bebé y la usa para decir que lo mató un policía)

(Le recomendamos: Policía derribó de un puñetazo a un médico que lo empujó en Valledupar)

Lo que dice la Policía

Ante el suceso, EL TIEMPO consultó a la Policía de Carreteras del Atlántico, la cual confirmó que el hecho ocurrió en las vías del Atlántico hace tres meses, pero no se hizo la denuncia.

BARRANQUILLA