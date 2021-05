Brigadistas: la otra cara de las marchas en Barranquilla

Poco antes que estalle la acción en las marchas, desatada por los enfrentamientos entre el Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la policía y grupos de manifestantes en Barranquilla, un grupo de jóvenes, que lucen cascos, camisetas rojas y pantalones kakis, se arrodilla en plana calle, forman un circulo, se toma de las manos y eleva una plegaria al cielo.



“Nos arrodillamos para pedir su protección”, cuenta Gabriel Torres, uno de los líderes del Grupo Especial de Ayuda (Geda), conformado por 15 jóvenes de diferentes profesiones, que tiene la misión de ayudar a las personas que resulten lesionadas en esas batallas campales que se arman en las calles.



“Nos une el saber que podemos orar al mismo Dios, para que nos ayude a que todo salga bien”, agrega Torres, a quien todos llaman ‘El Profe’, tiene 34 años y es profesor de matemáticas de una institución oficial.



Recuerda que ingresó al grupo para apoyar a su compañero Andrés Martínez, un enfermero superior que decidió salir acompañar la marcha del pasado 5 de mayo.

Los miembros del Geda antes de entrar a prestar sus servicios en las marchas, oran por su seguridad. Foto: Cortesía Grupo Especial de Ayuda

“Tengo experiencia en seguridad, en eventos masivos como el carnaval”, dice 'El Profe', quien recuerda que ese día se conformó el grupo. Todos llevaron insumos médicos de sus casas: algodón, gasas, esparadrapo, vendas, isodine y alcohol, para curar a los heridos.



En el grupo somos incluyentes, tenemos mujeres y un miembro de la comunidad LGBTI”, indica Torres, quien con su equipo acompaña las marchas. Unos van en la parte de atrás y otros en la mitad.



Son reconocidos por la Policía y las secretarias de Salud y Gobierno del Distrito, además de organismos de socorro como al Defensa Civil y la Cruz Roja.

No solo ayudan a los manifestantes que resulten lesionados, sino a los habitantes de los sectores donde se registran las protestas y enfrentamientos. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Este grupo de muchachos es el que atiende a los manifestantes que resultan con traumas o golpes producidos por los objetos que son arrojados y problemas respiratorios por los gases.

No olvida el pasado miércoles, 19 de mayo, cuando en el barrio Rebolo, sur de la ciudad, atendieron a personas afectadas por los gases lacrimógenos. “Evacuamos un jardín infantil que a esa hora tenía unos cuantos niños. Mediamos con las partes para que frenaran unos minutos mientras los sacábamos”.

La vocación y servicio

El pasado 12 de mayo fue uno de los días más convulsionados en Barranquilla, desde que comenzaron las protestas en el país. Esa noche, el orden público en esta capital se alteró y desató una ola de violencia y vandalismo en la calle, como pocas veces se ha visto.



El detonante: la decisión del Distrito de permitir el partido por la Copa Libertadores entre el Junior y el River Play, en el estadio Romelio Martínez de la calle 72.



De un lado, manifestantes que lanzaban piedras, mientras el Esmad trataba de replegarlos con bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos.



Este episodio se repitió al día siguiente, dejando como resultado 10 manifestantes heridos, unos 20 capturados, dos uniformados lesionados, una veintena de establecimientos comerciales afectados por los vándalos y 15 toneladas de piedra que recogió la empresa de aseo.



En medio de esa tensión que generaban los gritos y personas corriendo, Gabriel, un joven estudiante de medicina, que había asistido a protestar de manera pacífica, permaneció quieto, estático. Algo paralizado.

Los enfrentamientos se registran entre manifestantes y la policía en plena vía pública. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Desde una parte alta y segura era testigo de ese desorden y caos que se había apoderado de la calle. Pero de repente vio a un joven desmayarse en los brazos de otro, y fue cuando decidió entrar en acción.



“Lo llevamos hasta la parte alta de un local comercial y allí le practiqué la reanimación dura, hasta que volvió en sí”, contó Gabriel, que por efectos de seguridad para esta nota decidimos cambiar su nombre y proteger su identidad.



De inmediato, cuenta que se acercó al grupo de brigadistas que se encontraba asistiendo a los heridos que iban llegando y pidió guantes y aseguró que sabía de atención en primeros auxilios.

“Tu ayuda nos sirve”, le respondió un enfermero que era el que coordinaba al grupo confirmado por unas 14 personas.



Gabriel entró apoyar al grupo de brigadistas de emergencias, y por primera vez en su vida sintió que en el servicio a los otros estaba su más grande placer.



Tiene 19 años, vive en el norte de Barranquilla, está comenzando sus estudios de medicina y ha realizado cursos de primeros auxilios y rescate.



Esa noche no la olvida, porque fue cuando despertó en él toda la vocación de servicio y de atención que una persona debe tener, “pero más un futuro médico”, señala.



Recuerda que se unió a ese grupo alterno a la Misión Médica de la Cruz Roja, que es integrado por un enfermero superior, un abogado, deportistas, músicos, y una bailarina, entre otros ciudadanos, que se han organizado para ejercer la asistencia sanitaria, en el marco de la misión humanitaria, a los heridos de las marchas.



Sus padres no están de acuerdo con que salga a las marchas y participe en este servicio de asistencia sanitaria. “Me dicen que para qué me voy para la calle, pero les explicó que es una decisión personal, que necesito que la respeten”.



El trabajo en esta brigada no es fácil. Los medicamentos y otros elementos que necesitan para prestar el servicio es comprado con donaciones de particulares.



Gasas, vendas, isodine, alcohol, entre otros, lo compran con el dinero que recogen entre amigos y personas desconocidas que les ayudan para mantener los botiquines llenos.



“Hago este trabajo porque me nace, para eso estudio medicina”, sostiene Gabriel, quien ya le perdió el miedo a la sangre. Ese 18 de mayo se puso a prueba, descubrió que podía mantener el control, salvar vidas y que su misión es ayudar.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En TW: leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

