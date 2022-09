El mundo del boxeo sigue consternado por la repentina partida de Luis Quiñones, una de las figuras promisorias del deporte de las narices chatas en Colombia.



Familiares, amigos y conocidos despiden al joven de 25 años, que se refugió en el boxeo como una forma de escapar del bullying que sufría cuando vivía en su natal Barrancabermeja.



Uno de los que también se ha pronunciado sobre el fatal desenlace del deportista, fue José Muñoz, su rival de esa fatídica noche del 24 de septiembre, cuando en el ring se disputaban el título nacional por las 140 libras.



El colombo-venezolano, a través de una carta, se despidió de su compañero, amigo y colega. "Quizá nadie se alcanza a dimensionar el dolor que me genera tu partida. Sé que vendrán tiempos difíciles”, asegura.



Muñoz continúa su escrito pidiendo a Quiñones que lo guíe. "Desde mi corazón te pido que me ayudes y me guíes en este difícil camino".



"Mi compañero, mi amigo, te prometo que serás mi motivación para salir adelante y lograr mis sueños, esos mismos que durante mucho tiempo compartimos", expresa.

El barranquillero afirma que nunca se imaginó que este momento llegaría. "Nunca imaginé este momento porque siempre abrigué la esperanza de que pudieras superar esa difícil situación. Lastimosamente no fue así. Y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras aquí junto a tu familia y todos los que te conocimos".



José Muñoz le envió también un mensaje a la familia Quiñones y le expresó todo su apoyo y cariño. "Eternamente estarás en mi mente y en mi corazón, Luis", finalizó.