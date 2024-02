Preocupación en Soledad: Bomberos suspenderían servicios por falta de recursos

Preocupación hay en Soledad, luego de que el Cuerpo de Bomberos de ese municipio anunciara, a través de un comunicado, que a partir del próximo 26 de febrero entrarán en cese de actividades, por incumplimientos a los recursos que les debería entregar la Alcaldía de Soledad.



"El servicio público esencial de gestión del riesgo contra incendio, se prestará hasta el día domingo 25 de febrero de 2024 hasta las 23:59 horas de la noche. Es decir, que desde el lunes 26 de febrero habrá cese de actividades por parte de esta institución bomberil y no se despachará vehículos ni personal a las emergencias que se reporten", indicó en la comunicación.



El cuerpo bomberil agregó que lo anterior se da "debido a que a la fecha la administración municipal en cabeza de la señora alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, no ha suscrito el convenio para la vigencia 2024. Y por parte de la administración departamental tampoco se han entregado los recursos del Fonboma que están pendiente de las vigencias 2022 y 2023".



Esto, según ellos, "muy a pesar de haberse declarado a nivel nacional la situación de desastre natural (Decreto 0037 del 27/01/2024); y calamidad pública a nivel departamental (Decreto 0065 del 30/01/2024)".

"La propuesta presentada no se ajusta a la capacidad presupuestal del municipio"

La Alcaldía de Soledad, a través de un comunicado colgado en su sitio oficial, indicó que "dentro de las etapas que deben surtirse se encuentra la presentación de propuesta por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Soledad, propuesta que fue radicada y que, en mesa de trabajo con la secretaria Privada de Despacho y la Comandancia del Cuerpo de Bomberos, se les señalaron las inconsistencias de la misma; toda vez que la propuesta presentada no se ajusta a la capacidad presupuestal del municipio, ya que supera en más de un 130% los costos presentados para la vigencia anterior".



Asimismo, aclaran que "la no culminación del proceso contractual para la prestación del servicio señalado, obedece a razones externas a la entidad cuya subsanación depende del ente prestador del servicio público de gestión de riesgos contra incendios".



La Alcaldía, en cabeza de la mandataria Alcira Sandoval, rechazó la decisión del Cuerpo de Bomberos, asegurando que el contrato "no se ha suscrito por razones ajenas a la administración y que dependen del operador del servicio, en este caso Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quien deberá adecuar su propuesta a la normativa vigente y a los costos del servicio".



Asimismo, aclaró que "de manera repetitiva durante pasadas vigencias este convenio Siempre ha sido celebrado por la Administración, en promedio, dentro de los primeros cuatro meses de cada vigencia".