Los más curtidos lobos de mar coinciden en que entrar a Bocas de Ceniza es comparable a navegar por uno de los puntos más peligrosos del planeta: el Mar del Norte, en Europa.





La fiereza de sus aguas, ubica a la desembocadura del río Magdalena en el mar Caribe como uno de los 10 lugares más difíciles para cualquier embarcación, capitán y tripulación.



Las adversidades que en este punto se presentan varían de olas de cinco metros, de brisas de hasta 60 nudos y fuertes corrientes, que ponen a tambalear a cualquiera de los grandes buques mercantes que a diario ingresan a la zona portuaria de Barranquilla.

Desde su descubrimiento por Rodrigo de Bastidas, en 1499, entrar por Bocas de Ceniza al recorrer el río Magdalena fue una tarea riesgosa. Son muchas las embarcaciones que han naufragado allí y también las que han encallado.



Para domesticar la fiereza del río Magdalena, a principios del siglo pasado, se construyeron los tajamares, que permitieron angostar el canal a 512 metros de ancho, obra que en su momento ingenieros como Rodolfo Segovia la calificaron como la única obra de ingeniería colombiana que puede verse a ojo desnudo desde la Luna.



Sin embargo, el abandono del Estado a esta infraestructura obliga a las embarcaciones que entren y salen a diario realizar maniobras riesgosas.

La lucha de los pilotos prácticos



El capitán Carlos Andrés Cantor lleva 12 años navegando en Bocas de Ceniza. Comanda un equipo de 11 hombres que prestan el servicio de Practicaje, algunos con 40 años de experiencia, cuyo trabajo consiste en ofrecer sus conocimientos y experiencias a los capitanes al mando de grandes barcos, para que puedan ingresar y salir con facilidad a través de este puerto, que mensualmente recibe un promedio de 120 embarcaciones del mundo.

El ingreso de los buques por Bocas de Ceniza es una escena que cautiva a los barranquilleros. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cantor explica que reciben a dos millas de Bocas de Ceniza las embarcaciones. El acceso al buque se hace a través de escaleras de cuerdas, allí en medio de la fuerza del viento y el oleaje se realiza el abordaje. El riesgo es inminente, porque un mal movimiento y podría ser aplastado. Esta es una actividad silenciosa, que ocurre las 24 horas del día.



Una vez abordo tienen unos tres minutos para recibir la información sobre las características del barco, para que ellos asesoren los capitanes que vienen y salen hacia otras partes del mundo.



Emiten conceptos y dan consejos para las maniobras en el recorrido hasta que atraquen o zarpen del puerto. Hasta los buques de la Armada Nacional utilizan este servicio.

Para navegar aquí se necesita tecnología de punta

En la actualidad navegar por el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, que es de 22 kilómetros entre Bocas de Cenizas y el puente Pumarejo, se necesita de tecnología de punta. El capitán Cantor sostiene que su empresa debió invertir millonarios recursos en equipos Portable Pilot Units (PPU), que son sistema de ayuda de navegación.

El buque Cala Panama encalló en Bocas de Ceniza con unas 8.000 toneladas de mercancia. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Toca maromear con los barcos”, cuenta el capitán Cantor para explicar las condiciones difíciles para navegar en esta zona, provocadas por las fuertes corrientes del río Magdalena, que en ocasiones alcanzan hasta siete nudos, cuando un buque nuevo llega a 12 y otro en uso su máquina alcanza los nueve, lo que disminuye la velocidad de la nave.



En promedio diario el río sedimenta 5.285 metros cúbicos, según los últimos estudios, que se estaciona en la desembocadura. Sumado al deterioro de obras duras o rígidas como el dique direccional y los tajamares, lo que angosta el canal navegable del río dificultando las maniobras de los buques.



“Hay que esquivar bajos, y aquí no es difícil que un buque pierda el control”, enfatiza Cantor al explicar que por esta zona transitan barco de carga con 186 metros de eslora y unos 9 metros de calado, y en las condiciones actuales el río no tiene el ancho ni las profundidades que eviten realizar maniobras peligrosas.



Este año van dos encallamientos, pero no se puede olvidar la crisis del 2010-2014, en que encallaron 14 buques.



Los portuarios aún recuerdan el caso del Cala Panamá, buque que salía del puerto de Barranquilla con 307 contenedores rumbo a Centroamérica, quedó atrapado sobre un banco de arena en Bocas de Ceniza, a pocos metros en la extensión del tajamar occidental. Duró 29 días encallado.

“Son tan complejas las variables en Bocas de Ceniza que un siglo de estudios no ha puesto de acuerdo a los científicos”, señala en un artículo Rodolfo Segovia.



En Bocas de Ceniza se encuentra una draga que realizan trabajos para mantener un ancho de 150 metros, pero la sedimentación lo lleva a 110 metros, siendo un riesgo para los barcos.



“Tajamares de Bocas de Ceniza, Cuchillada del río sobre el mar”, reza una de las estrofas del himno de Barranquilla en reconocimiento a la fiereza de estas aguas que en más de un siglo de obras no las han amansado.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com