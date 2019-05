33 barrios y 7 edificios de Barranquilla sin luz

Electricaribe a anunciado que 33 barios y siete edificios del norte de Barranquilla presentarán interrupciones en el servicio eléctrico mañana, esto se debe a los trabajos de mantenimientos que viene realizando la empresa y adecuaciones en tramos subterráneos.

Los mantenimientos programados se ejecutarán en la subestación La Unión, de esto modo, la empresa anunció que los circuitos 20 de Julio, Acueducto, Unión 6 y Boyacá Sur presentarán interrupción de energía. En cada uno el corte será de dos horas.



En el circuito 20 de Julio, de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. se verán afectados los barrios Alboraya, Buenos Aires, El Campito, Jose A. Galán, La Magdalena, Las Dunas, Las Palmas, San Nicolás, Universal y Villa Blanca.



El circuito Acueducto también será afectado, de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., provocando interrupción en los barrios La Luz, Las Nieves, Acueducto Distrital, Coolechera, Gascol, Punto Gas Calle 17, EDS Puente Pumarejo y Petromil Las Nieves.



El circuito Unión 6, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., presentará corte de luyz, dejando sin electricidad a los barrios La Unión, Santa Helena, Simón Bolivar, Centenario, Hipódromo, Los Arrayanes, Salamanca, Santa Inés, Tucán, Urb. El Río y Vista Hermosa.



Finalmente, el circuito Boyacá Sur, de 1:30 p.m. a 3:30 p.m., estará sin luz, así mismo los barrios La Unión, Las Nieves, Los Trupillos y Boyacá.



Mientras tanto, se adelantarán adecuaciones en tramos subterráneos del sector Buenavista, por lo que estarán sin energía los usuarios de los circuitos Riomar 11 y Buenavista en los siguientes horarios:



En el circuito Buenavista, de 10:50 a.m. a 12:30 p.m. los conjuntos residenciales Vizcaya, Castellana y Jumbo Buenavista, estarán servicio de energía.



Al igual que el circuito Riomar 11, de 9:10 a.m. a 10:40 a.m., afectando los Edificio Altos de Bonavista, Brizzo y Toledo.

