El lunes festivo suspenderán la energía en 50 barrios de Barranquilla

Por trabajos en una subestación eléctrica del suroccidente de la ciudad, la empresa Electricaribe anunció hoy que el próximo lunes festivo 19 de agosto, se suspenderá el servicio en por los menos 50 barrios durante unas 10 horas.

Según el comunicado oficial de la empresa, se trata de mantenimientos preventivos sobre equipos de alta tensión.



Por seguridad de estos trabajos es necesario interrumpir el servicio de energía en los siguientes circuitos:



Circuito Los Andes: barrios Carlos Meisel, La Libertad, Nueva Colombia, Nueva Granada, Olaya, San Felipe y Silencio.



Circuito San Felipe: barrios El Edén, El Edén 2000, La Esmeralda, La Manga, Las Terrazas, Los Olivos, Me Quejo, Por Fin, Villa del Rosario, urbanizaciones El Ruby, Kalamary y Prados del Edén.



De igual manera, se presentará interrupción del servicio en el circuito Florida de 6:30 a.m. a 7:00 de la mañana y de 5:30 p.m. a 6:00 de la tarde, este circuito abarca parte de los barrios Ciudad Jardín, La Florida, Las Colinas, Las Terrazas, Los Jobos, Mercedes Sur y Urbanización Puertas del Caribe.



Por último, estarán sin servicio los clientes del circuito Silencio 5, de 7:35 a.m. a 8:15 de la mañana y de 4:20 p.m. a 5:00 de la tarde, en la Urbanización Prados del Edén, Los Olivos (calle 110 entre carreras 27 a 28b y carrera 27 entre calles 106 a 110) y el Centro de Diagnóstico Automotor.