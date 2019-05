Sesenta barrios quedarán sin luz por trabajos preventivos

Mañana más de 60 barrios se quedarán sin luz en diferentes horarios, así lo ha informado Electricaribe a través de un comunicado, manifestando que realizará trabajos preventivos en la red eléctrica.

Durante este martes y miércoles los técnicos de Electricaribe estarán manipulando las redes de estos cinco circuitos, siendo mañana el día en donde se espera realizar el mayor número de trabajos.



Este martes, a partir de las 7:00 hasta las 9:00 am, en el Circuito Los Robles se interrumpirán la energía, afectado los sectores de la Ciudadela 20 de Julio, entre carreras 12 sur y 15 sur con calles 44 a la 77, barrios Altos de La Villa, Jardines de Villa Estadio, Las Gaviotas, Los Almendros I, II y III, Los Ángeles, Los Cedros Etapa I y II, Los Robles Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Moras Occidente, Urb. El Manantial Etapas 1, 2 y 3, Urb. Los Campanos, Villa Angelita, Villa del Carmen 2, Villa Estadio Etapas 1 y 2, Villa Estadio Reubicación, Villa Las Moras Etapa II y Villa Sevilla en Soledad, C.C Metropolitano y Éxito Metropolitano.

De esta forma de 9:00 a 11:00 am será el turno para el Circuito Veinte de Julio 14, dejando sin luz a los barrios Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Cusules, Terranova 2, Villa Carmen I y II Etapa, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Urb. Las Cometas, Los Rosales, Ciudadela Metropolitana y Altos de la Metro en Soledad, Avenida Murillo desde carrera 13d hasta la Central de Abastos, Ciudad Campbell y Central de Abastos.



Por otro lado, también se verá afectado el Circuito Santo Domingo, a partir de las 11:00 am hasta la 1:00 pm, los habitantes de los barrios la Alboraya, Bella Arena, Jose A. Galán, Las Dunas, San Nicolás, Universal, Urb. El Moderno, Villa Blanca, Villa Cecilia, Villa del Carmen y Villa del Carmen 1, no tendrán fluido eléctrico.



Finalmente, este martes, Electricaribe atenderá el Circuito Veinte de Julio 13, siendo el último trabajo preventivo, se hará a partir de las 2:30 hasta las 4:30 pm, afectando a los barrios Villa Katanga 1 y 2, Villa de las Moras 1 y 2, Urb. Villa Aragón, La Viola, Las Colonias, Villa Lozano, Los Fundadores, Portal de las Moras, Villa Soledad, Villa Merly, La Alianza, Antonio Nariño, Villa de Soledad, Villa Rosa, Las Colonias 2, Parque Muvdi 1, calle 56 con carrera 24d, carrera 28 con calle 54 y la Av. Circunvalar #45-300.



En la continuación de estos trabajos, el Circuito Veinte de Julio 12 será intervenido este miércoles a partir de las 2:00 hasta las 4:00 pm, dejando sin fluido eléctrico los barrios Normandía, La Ilusión, San Antonio, Pumarejo, El Pasito, La Loma, Juan Dominguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza e Isla Cabica en Soledad.

BARRANQUILLA