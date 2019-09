Barrio El Prado, el tesoro mejor guardado de Barranquilla

El 2020 será un año de celebraciones en Barranquilla y dentro de la programación que alista la ciudad está el centenario del barrio El Prado, uno de los tesoros arquitectónicos de esta capital y referente urbanístico del Caribe colombiano.

El Prado fue diseñado en 1921 por los hermanos norteamericanos Karl y Robert Parrish, y se consolidó entre 1945-1960 como una moderna urbanización de amplias avenidas, jardines y majestuosas mansiones, cuya imponencia y riqueza arquitectónica no sólo hizo historia a nivel nacional, sino internacional, con relación a otros países de América Latina.



La celebración del centenario del barrio ha sido denominada ‘Conmemoración de los 100 años de la urbanización El Prado de Barranquilla – Prado 20/20’, ya fue presentada en el Museo Mapuka, por profesores de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, arquitectos y funcionarios vinculados al proyecto de la Universidad del Norte.

“Es muy importante por el alto impacto que generó en América Latina la planeación urbanística de El Prado”, dice Juan José Jaramillo, secretario de Cultura del Distrito, quien destaca que este centenario sector fue modelo de construcción en diferentes países y capitales del mundo, “es algo que tenemos que preservar”.



Dentro de la celebración del centenario se suman los 90 años del emblemático hotel de El Prado, otro de los referentes de la ciudad y la región y que se encuentra en el corazón de este barrio.



El Secretario de Cultura destacó que ya se recuperó el archivo histórico del barrio El Prado, caracterizado en 88 secciones y 5 subsecciones, las cuales cuenta con documentos generados por todas las compañías en las que la familia Parrish participó, como cartas, facturas, cuadro de cifras, fotografías, planos de diferentes tipos, manuscritos, entre otros.



Hasta el momento se ha digitalizado el 20 por ciento del contenido y quien desee consultar un documento físico puede tramitar el permiso en la biblioteca, con anticipación.

Las casas del viejo Prado son un atractivo para los visitantes y los mismos barranquilleros.​ Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

“El archivo está próximo a ser declarado patrimonio nacional. Constituye una fuente primaria de información, es decir, se aprende más de Barranquilla revisando documentos del archivo que de las cosas que ya están documentadas”, dijo Marlem Uribe, encargada de la gestión del archivo Parrish, quien asegura que el documento, en su mayoría, está en buen estado.



Así mismo Jaramillo anunció que ya se están programando conversatorios y charlas sobre el barrio, y “todo lo que ocurra en la ciudad el próximo año tiene que tener como referente el barrio El Prado”, para lo que se trabaja en una agenda académica y cultural que se desarrollará bajo tres líneas temáticas: urbanismo, arquitectura, historia y cultura barranquillera.



El primero de estos eventos será el 12 de marzo, en conmemoración de la Compañía Urbanizadora El Prado, que generalmente celebraba en el Hotel El Prado sus años de fundación. En esa fecha también se lanzará el libro La Bitácora de Diseño Urbano y otro que produce la Universidad Autónoma del Caribe, además de realizar una exposición donde participarán todas las universidades.



“En septiembre de 2020 se clausurará el año de El Prado, regalándole a la ciudad, como tributo a su arquitectura y urbanismo, una serie de productos que reuniremos durante todo el año. La convocatoria es a participar activamente”, manifestó la profesora de Arquitectura.



Para la organización de la celebración del centenario de El Prado se unieron académicos de las Universidades del Norte, Autónoma del Caribe, de la Costa, del Atlántico, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio Americana, la Secretaría de Cultura y el colectivo Todomono.



“El proyecto surge por el deseo de conmemorar la importancia de la primera urbanización proyectada y ejecutada como proyecto urbano en Barranquilla, que luego se convertiría en un referente nacional”, explicó la profesora de Arquitectura, Rossana Llanos.

El hotel que es un referente patrimonial

La idea de construir un moderno hotel para la floreciente Barranquilla del siglo XX, fue del estadounidense Karl C. Parrish, el mismo que siete años atrás inició la construcción de la Urbanización El Prado, porque, según el historiador Alfredo de la Espriella, las personalidades extranjeras que llegaban no tenían un hotel de clase.



Luego de la firma de una sociedad en la que, entre otros, figuraban los Obregón y los De la Rosa, el 15 de febrero de 1930 se inauguró el primer hotel turístico internacional de esa ciudad, con avisos de prensa que enfatizaban en el servicio de baño privado en cada una de las 40 habitaciones (predominaba entonces el baño colectivo) y teléfono.

El hotel El Prado cumplirá 90 años en el 2020. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

La construcción republicana neoclásica fue del estadounidense Burdette Higgins y costó 600 mil pesos. Su primer gerente, Juanito Obregón, le dio el toque tropical sembrando a su alrededor bongas y ceibas, y en su interior, cerca de la piscina semiolímpica, un pivijay y decenas de palmeras.



La edificación se consideró el primer hotel turístico de América Latina en el que se hospedaron personalidades del mundo de la talla de Greta Garbo, Pelé, Celia Cruz y Carlos Gardel –quien pasó en este hotel la última noche que estuvo con vida–, entre muchos otros.



Paola Larios, arquitecta restauradora que hizo parte de la interventoría del proyecto de concesión del hotel El Prado, advirtió que el hotel es uno de los hitos a los que hay que prestarle atención en todo este gran proceso de recuperación del barrio, “porque este proceso va a ser un proyecto semilla para seguir trabajando en la intervención puntual de las edificaciones”, subrayó.

Leonardo Herrera Delgans

Redactor de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @leoher69