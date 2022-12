Los niños y jóvenes del barrio Las Flores, en el nororiente de Barranquilla celebraron en las nuevas vías pavimentadas del barrio con sus regalos de Navidad.



(Además: Robo masivo en un edificio en el norte de Barranquilla)



Con patines, patinetas y bicicletas recorrieron los nuevos 237 metros lineales que entregó la Alcaldía de Barranquilla a través del programa Barrios a la Obra, de la Secretaría de Obras Públicas.

Sus impuestos se ven en las obras FACEBOOK

TWITTER

Con esta intervención en el sector, la comunidad ahora cuenta con 29 tramos viales que representan una longitud de 5.346 metros recuperados.



“Hoy estamos celebrando una obra, que es el reflejo de muchas cosas. La primera es el trabajo en equipo, porque esto lo hacemos con una Junta de Acción Comunal comprometida, en pie de lucha, trabajando para que mejore el barrio, proponiendo proyectos no solo viales, sino culturales", dijo el alcalde Jaime Pumarejo.



(También: Incendio en planta de hidrocarburos en Barranquilla: ¿cuáles fueron las causas?)



"Aquí –en Barranquilla– sus impuestos se ven en las obras. Esto no es un regalo, esto es un deber, lo que debe pasar, y lo estamos haciendo”, añadió.



Además, el alcalde señaló que “el proyecto bandera de la ciénaga de Mallorquín y la playa de Puerto Mocho lo que busca es traer beneficios para el barrio. Aquí no queremos que nadie se vaya, lo que queremos es que aquellos que vivieron las épocas difíciles del barrio ahora vean valorizarse sus casas".



También dijo que la zona pasará a ser de alta valorización: "sus casas, negocios y comercios lo verán. No salgan a vender porque vienen tiempos buenos para los barrios aledaños al río Magdalena y a la ciénaga de Mallorquín”.



(Lea: Colegio oficial de Barranquilla, el mejor del país en las Pruebas Saber 11)