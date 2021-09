Barrio Abajo, sector legendario con orgullo muy arriba en Barranquilla

Una sinopsis que atesora formas, colores y maneras de Barranquilla es el Barrio Abajo. Es el sujeto que en 79 manzanas relata el alba de una ciudad que estando ceñida al agua supo madurarse al sol, como lo entonan los lugareños en su himno.



En las 84 hectáreas, que representan una versión urbana de lo que el mundo conoce como realismo mágico, surgieron innumerables patrones de conducta y los rasgos que en buena parte hacen diferenciales a los hijos de la tierra.

Los registros permiten viajar en el tiempo desde 1857, cuando el Concejo Municipal demarcó tres zonas de Barranquilla: Barrio Abajo, Barrio Arriba del Río y Centro.

Y fue en el Barrio Abajo, que obtuvo su nombre por la proximidad con el río Magdalena, donde comenzó a cimentarse en amplia medida la grandeza de la urbe.



Trascendiendo la oralidad, la historia demuestra que fue el primer palenque urbano, determinante para la grandeza que luego adquirió el Carnaval.



"El legado de muchas familias llegadas de Palenque y más regiones del Caribe se hizo presente con expresiones relacionadas a la danza, la música y en general la cotidianidad. La gastronomía y hasta las celebraciones religiosas tuvieron en el barrio un primer escenario citadino", relata la historiadora Angelina Simarra.

Facebook Twitter Linkedin

La cumbia es una expresión que nunca falta en el Barrio Abajo. Foto: KRONOS

El esplendor

Obligado a trabajar en la conservación y salvaguardia de este sector urbano lleno de valores históricos y simbólicos FACEBOOK

TWITTER

La estación Montoya y el antiguo edificio de La Aduana, construcciones levantadas con líneas arquitectónicas anglosajonas, son parte del paisaje desde 1860 y 1921, respectivamente.



Marcan así la grandeza de la navegación que hizo del progreso una expresión máxima del sector.



No es menos importante la génesis que tuvo en sus calles la Marimonda, único disfraz auténticamente barranquillero del Carnaval.



Fue comenzando el siglo XX, cuando el personaje que ridiculizó a la clase dirigente irrumpió para no marcharse.



En el mismo sector experimentó su transformación durante los años 80, y hoy, allí mismo, cuenta con una ruta interactiva de 15 estaciones.



No son sucesos menores los que cuenta el Barrio Abajo al mundo sobre la Barranquilla que vio extenderse.



(Vea: El Prado, con plan que promete cuidar su historia)



La misma ciudad que alguna vez pareció desconocerlo y abandonarlo a las voluntades del comercio, hoy lo arropa con una declaratoria que lo considera Bien de Interés Cultural.



Fue el pasado 25 de junio, cuando el alcalde Jaime Pumarejo firmó el documento y lo presentó a la ciudadanía. Es así como el Distrito, más allá de quien tenga el mandato, está "obligado a trabajar en la conservación y salvaguardia de este sector urbano lleno de valores históricos y simbólicos".

Facebook Twitter Linkedin

La gastronomía distingue al sector. Foto: KRONOS

Barrio Abajo son los tambores que llaman y entusiasman todos los días del año, las casas viejas rescatadas y embellecidas, el Museo del Carnaval, que se hizo realidad sobre la carrera 54 con 49B, las alegrías que se saborean con coco y anís, sin restar protagonismo a los enyucados ni a las bolas de tamarindo.



En las dos palabras de su nombre reposan las memorias de Joe Arroyo y Gabriel García Márquez, quienes alguna vez lo habitaron y en la misma casa.



(Lea: Barranquilla celebra con actividades el mes del patrimonio)



Se guardan en sus calles las voluntades de pintores que trazan y exponen a cielo abierto, y ni hablar de las cumbiambas o grupos folclóricos casi centenarios, de las que cada vecino se siente miembro.



Desde siempre Barranquilla, la ciudad carente de mito fundacional, en la que no se sabe quién puso la primera piedra, fue el lugar de los libres, ideal para recibirlos a todos, con sus maneras de vivir para darle un color único a su existencia.



Así se consolidó como la ciudad grande del Caribe colombiano, historia que cuenta entre tiempos, espacios y rostros el Barrio Abajo, siempre con el orgullo muy arriba.

Más noticias

Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia

¡Lo volvieron a hacer! El PAE dio fruta podrida en La Guajira

Asesinó a su esposa después de celebrarle el cumpleaños