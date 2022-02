La inseguridad sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación de los barranquilleros, como lo ratifica la encuesta del programa Barranquilla cómo Vamos (BcV), que mide la opinión de la ciudadanía sobre la calidad de vida, y que este viernes presentará los resultados de la última medición.



En el estudio las autoridades locales se rajan en seguridad. El 75,5 % de las personas encuestadas aseguran sentirse inseguro o nada seguro en la ciudad. En el barrio, el 51,4% de los barranquilleros manifestó no sentirse nada seguro, mientras que el 19,5 aseguró sentirse inseguro.

En la pregunta del equipo de BcV a los barranquilleros: “¿Qué tan seguro se siente en Barranquilla?”, los encuestados que habitan en sectores de nivel socioeconómico bajo manifestaron sentirse nada seguros en un 56,4%, frente a un 18% del nivel medio y un 15,1% de percepción de inseguridad en estratos altos.



En cuanto a percepción de inseguridad por género, los hombres suelen sentirse menos seguros que las mujeres, ya que el 54,9% de los primeros afirmó sentirse “nada seguro” en la ciudad, frente a un 48,9% femenino.

Por su parte, el 75% de los encuestados ve como principales focos de inseguridad los delitos de hurto y homicidio, siendo la “existencia de delincuentes en las calles el principal motivo, por encima de factores relacionados con la Fuerza Pública”, explica la directora de BcV. Katherine Diartt Pombo, en el documento que presentará hoy a los medios.



No obstante, el 63% afirma no haber sido víctima de un delito en la ciudad durante el último año, mientras que el 85,6% aseguró no haber sido víctima en el último año de maltrato físico o emocional por parte de un miembro de su familia.



Los resultados tampoco son los mejores en cuando se les consulta sobre cómo van las cosas en Barranquilla. El 36,5% de los barranquilleros respondió que van por mal camino, el 33,9 afirmó que no van ni mal ni bien, mientras que el 29% restante afirmó que las cosas en la ciudad van bien.

La Policía Metropolitana de Barranquilla incrementó los operativos de vigilancia en los últimos días. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

“En este apartado, el pesimismo en torno al futuro de la ciudad se evidencia en mayor medida en el nivel socioeconómico bajo, con un 46,5%. En los niveles medios y altos, sin embargo, se afinca la percepción de que las cosas están mejorando, con respectivos 38,7%.”, subraya el documento del equipo de BcV.



El estudio destaca que un 57,1% de los encuestados dice sentirse orgullosos o muy orgullosos de ser barranquilleros, frente a un 25,2% que manifiestan estar poco o nada orgullosos de serlo. Mientras que la satisfacción de Barranquilla como ciudad para vivir también refleja la opinión de la mayor parte de la muestra, al ser la opinión del 50,2% que dicen sentirse satisfechos o muy satisfechos.



“Una conclusión importante es que el barranquillero encuestado percibe lo que está pasando en la ciudad, desde su propia retina. Si bien comparado a los demás resultados de otros cómo vamos, el ciudadano que más se siente orgulloso de su ciudad es el de aquí con un 56%. No deja tampoco de ser preocupante la alta percepción en materia de inseguridad con un 70% de los encuestados que dicen sentirse inseguros en su barrio", precisa Diartt.

Situación económica y pobreza

A la pregunta sobre si “usted se considera pobre”, un 50% contestó que no, mientras que la mitad restante manifestó lo contrario.



Es en el nivel socioeconómico bajo donde se concentran la mayor parte de las opiniones negativas respecto a los ingresos del hogar, con un 51,3% de los encuestados que manifiestan que estos son insuficientes para cubrir sus gastos, siendo los hombres ligeramente más optimistas que las mujeres en este tópico (42,1% frente a un 46,9%).



Sobre temas como salud y alimentación, el 51,4% de los encuestados manifestó haber comido menos de tres veces al día por falta de alimentos en el último año, con preponderancia en el contexto socioeconómico bajo, con un 63,6% de respuestas afirmativas.

Katherine Diartt Pombo, directora de Barranquilla cómo Vamos. Foto: Cortesía Barranquilla Có,o Vamos

Otro tema sobre el que se buscó conocer la opinión de los barranquilleros es el relacionado con el plan de vacunación contra el covid-19. El 75,3% de los encuestados afirmó tener el esquema completo de vacunación, sin distinciones de fondo por nivel socioeconómico. El 16,1% de los encuestados sólo tiene una dosis, mientras que el 8,7% afirmó no haberse vacunado. La satisfacción respecto a la forma como las autoridades locales han gestionado la ejecución del Plan de Vacunación alcanza el 57%.



“Entre este último grupo, la razón con mayor peso para no vacunarse es la de posibles efectos secundarios, con un 24,1% de las respuestas”, precisa el documento entregado por BcV.



Al ser consultados por la prestación de los servicios públicos, la mayor parte de los encuestados manifestó estar satisfecha con los servicios de agua, gas e internet, con niveles de satisfacción del 43%, 68,2% y 38,6%, respectivamente.



Al servicio que no le fue bien fue al de energía eléctrica, que cuenta con un nivel de reprobación del 60,8 % entre quienes se manifiestan insatisfechos o muy insatisfechos.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

