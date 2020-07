Barranquilleros ayudan a víctimas de Tasajera

En Barranquilla, se encuentran varios de los heridos que sufrieron el incendio del carro cisterna en Tasajera y están recibiendo atención médica en diferentes clínicas de la ciudad. Mientras las víctimas se recuperan, sus familiares son ayudados por decenas de barranquilleros que se han unido para entregarles mercados y kits de aseo.

A través del poder de las redes sociales, un grupo de cuatro jóvenes recolecta alimentos no perecederos, pañales, cremas, pañitos húmedos y otros productos para el cuidado de los pacientes con quemaduras que se encuentran en la Clínica Reina Catalina, Adelita de Char, Clínica General del Norte y Atenas.



“Nos estamos encargando de mover las redes sociales, de recolectar y entregar las ayudas. Somos cuatro, comencé yo y se unieron tres más, así pudimos crear un grupo para que la información llegara a muchas personas más, dispuestas a ayudar”, explica Martha Cecilia Mora, una de las líderes de la iniciativa.



Aproximadamente se han unido 80 personas a la campaña de ayuda, gestionada por Lilia Campo, Martha Cecilia Mora, Giselle Rodelo y María Therán. Inicialmente, las ayudas han sido donadas entre 16 a 20 familiares que, angustiosos, esperan noticias sobre la salud de sus seres queridos, afuera de la Clínica Reina Catalina.



“En realidad, las redes sociales han servido muchísimo para conseguir las ayudas y, espero con esta información, un impulso para que las personas nos acompañen en estas ayudas que estamos dando y que no sea simplemente por este accidente, que no sea algo que a la semana olvidemos todo. Recordemos que hay muchas personas que viven en la pobreza y no solo simplemente son ellos”, expresa Mora, quien invitó a los demás ciudadanos a ser solidarios.



Con el apoyo económico del alcalde de Puebloviejo, las familias están siendo hospedadas en un hotel de la ciudad y tienen lo necesario para cumplir sus necesidades básicas, mientras sus parientes se recuperan en Barranquilla. Sin embargo, ellos están recolectando alimentos y productos de aseo, para luego ser llevados a los demás habitantes de Tasajera, quienes por años han sufrido el olvido del Estado.

Los ciudadanos que estén interesados en ayudar a las víctimas de Tasajera con la donación de alimentos no perecederos, elementos de aseo y ayuda económica, pueden comunicarse con Martha Cecilia Mora al número telefónico 312 652 7315.

Por otro lado, 150 comerciantes de la plaza de Barranquillita también se han unido para ayudar a los habitantes de Tasajera. En la mañana de este sábado, llegarán al pueblo, ubicado entre la vía Barranquilla-Santa Marta, para hacer la entrega de 10 toneladas de víveres y verduras.



“Viendo la necesidad de los familiares que no tienen la posibilidad, en medio de esta pandemia, de la tragedia y dándonos cuenta que es un pueblo abandonado por el Estado y la Gobernación, surge la idea de donar más de diez toneladas de alimentos”, explica Jairo Cortés, comerciante de guineo en la plaza de mercado.



La iniciativa es liderada por la Asociación de Comerciantes Unidos de Barranquillita con el apoyo del comandante del CAI de Barranquillita. Todos los vendedores del sector, aportaron cajas de frutas, verduras y abarrotes hasta alcanzar diez toneladas de alimentos, que será distribuidos entre los pobladores de Tasajera.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO

Barrannquilla