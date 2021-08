'Soy barranquillero que come bocachico frito con bollo limpio'

A la disciplina por los estudios, inculcada por sus padres, intrínseca desde sus respectivos trabajos, considera el barranquillero Amílcar Rincón Charris la dedicación que lo llevó a liderar el proyecto que este sábado (3:37 a. m, desde Cabo Kennedy, Estados Unidos) pondrá en el espacio el primer satélite fabricado en Puerto Rico, el PR-CuNaR2.

Su progenitor, Amílcar Rincón, nacido en La Salina (Boyacá), llegó como miembro de la Policía Nacional en la primera mitad de la década del 70 a Sabanagrande (Atlántico).



Allí conoció a Ángela Charris -de los Charris de Palmar de Varela, familia dueña de la flota de buses intermunicipal-, una profesora de artes en instituciones del departamento.



Se enamoraron, se casaron y se mudaron al barrio La Arboleda, en Soledad. El 8 de enero de 1976 nació el primero de sus cuatro hijos, en el Hospital de Barranquilla. Amílcar, habló sobre su vida con este periodista de EL TIEMPO, desde Bayamón (Puerto Rico).

¿Cómo fue su infancia?

Yo quería ser como los pelaos de mi cuadra y los del colegio: siempre quería jugar fútbol, pero mi papá me decía que era peligroso, porque me podían partir un pie. Me decía que mejor me dedicara al estudio. Mi mamá, como educadora, lo apoyaba.

¿Entonces no jugó fútbol?

A pesar de ello, me escapé para jugar fútbol, en los campos cercanos a la casa, pero cada vez que mis padres se enteraban me regresaban a punta de correa.

¿Entonces a usted le gusta el fútbol?

Ahora no. Yo era bueno como defensor. Después vi todos los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias mundial a Italia 90 y los partidos del Junior. Solo en el estadio, llevado por mi papá, que estaba trabajando como policía (llegó a Dragoneante) en los partidos.

¿Pero sigue a la Selección y al Junior?

Tengo camisetas de la Selección y del Junior, estoy atento a los resultados, pero hasta allí. No soy fanático, porque después eso me absorbe y dejo de hacer cosas importantes.

¿Cuáles fueron los primeros pasos para llegar a diseñar y armar satélites?

A mi padre, que apenas estudió hasta quinto grado de primaria, le gustaba reparar todo tipo de objetos. Mi padre nada desechaba, todo lo reutilizaba. Yo le seguía los pasos, desarmando cosas y experimentando con radios y elementos electrónicos.

¿Qué otra influencia tuvo?

Mientras estudiaba secundaria en el Bienestar Social de la Policía, cerca a la casa y donde también trabajaba mi mamá (institución donde cursó desde primero de primaria hasta graduarse de bachiller en 1992) armé equipo con un compañero de todos los 11 años, José Pedraza, que vivía en El Hipódromo, otro barrio de Soledad.



Él, a quien tengo años que no veo, compraba revistas de electrónica que venían con piezas. Era una colección y, después del último fascículo, armábamos los proyectos. E inventábamos para armar más cosas. Allí me di cuenta de mi inclinación.

¿Por eso se hizo ingeniero mecánico?

Sí. Estudié en la Universidad del Norte (fue compañero de Antonio, el hermano de Shakira), donde realizaba trabajos a compañeros para contar con dinero extra y no recargar a mis padres. Me gradué en 1999. Luego, trabajé dos años en empresas (Gecolsa y Proserpuerto) con sede en Barranquilla.

Amílcar Rincón en su rigurosa tarea científica. Foto: Archivo particular

¿Cómo llegó a Puerto Rico?

En agosto de 2000 aterricé en Mayagüez (Puerto Rico), con una beca para la Maestría en Ciencia, que realicé en la Universidad de Puerto Rico. Después vino un doctorado en Controles y Robótica en España. Desde entonces me dedico, siguiendo los pasos de mi madre, a la enseñanza, como ahora en la Universidad Interamericana, sede Bayamón.

¿Por qué se da la relación con los satélites?

Desde que estoy en Puerto Rico siempre he trabajado en relación con la Nasa. En el 2010 fui a un congreso en San Diego (Estados Unidos) y un compañero me dijo que podía trabajar un satélite con la universidad.

¿Le hizo caso de inmediato?

No, solo en el 2013 me decidí con este proyecto de un pequeño satélite (10x10 x 34 centímetro de largo y 2,5 kilos de peso) que estudiará el comportamiento de micropartículas en microgravedad.

¿Como barranquillero le gusta el Carnaval?

No soy de fiesta, me llama más la atención la lectura. 'Cien años de soledad' es mi libro preferido. Me gusta la música, desde el colegio. Era del coro en la universidad y tocó guitarra y otros instrumentos. Soy amante al arte: pinto bodegones. A mis hermanos sí les gusta todo. Soy el diferente de la casa.

¿Algún pasatiempo que lo atrape?

Las telenovelas, pero con ellas hago lo mismo del fútbol: las aparto porque no dejan hacer cosas importantes.

¿Recuerda alguna de acá?

Sí, 'La costeña y el cachaco' y 'Café con aroma de mujer'. En Puerto Rico veía las turcas. Recuerdo 'Tormenta de pasiones'.

¿Comida preferida?

El bocachico frito con bollo limpio.

Aparte de padres y hermanos, ¿cómo se compone su familia?

Tengo dos hijos de una primera relación en Barranquilla. En Puerto Rico tengo mi pareja y dos hijos más.

¿Cada cuánto viene a Barranquilla?

Cada año a visitar a mis padres (ya pensionados), y a mi familia. Voy por una semana, pero el tiempo no me alcanza. La próxima vez iré por 15 días.

¿Hay otro satélite en camino?

Sí, que estudiará la velocidad del sonido, pero no puedo adelantar más información.

ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Editor regional de EL TIEMPO

