Barranquillera lanza libro para ayudar a migrantes

Con el propósito de orientar a las personas sobre el proceso y la documentación legal necesaria para migrar hacia Canadá, la abogada barranquillera, Angélica González-Blanco, presenta su libro ‘No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá’.

Angélica González-Blanco, vive hace más de 20 años en Canadá, es abogada de inmigración y representa a ciudadanos que desean obtener una visa de estudio, de trabajo o residencia permanente en el país norteamericano.



Desde su experiencia en el derecho migratorio, escribe esta guía útil para conocer todas las herramientas necesarias que aseguran tener un viaje seguro y llevar una nueva vida en el exterior, sin problemas financieros ni legales.



“Muchas personas empeñan sus sueños en un proceso migratorio y no se educan lo suficiente, pierden la libertad emocional, la libertad económica porque empeñan sus ahorros, meten toda su energía en esto y a veces los engañan”, explica la barranquillera.



Agrega que el manual fue escrito durante la cuarentena, y considera que es como “una conversación entre un par de amigos sin tecnicismos jurídicos”, donde explica todo el proceso migratorio y la forma de vida en este país.



Aunque este es el primer libro que Angélica se atreve a escribir, ella ya cuenta con la experiencia de haber sido columnista de algunos periódicos y revistas extranjeras. El texto está en preventa en su página web https://angelicagonzalezblanco.com/.



‘No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá’ es un libro dirigido para todas las personas que desean viajar, no solo a Canadá, si no a cualquier destino del mundo a materializar sus sueños.

BARRANQUILLA