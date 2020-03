El dramático llamado de auxilio de una barranquillera en Guayaquil

Laura Scandón ya perdió el número de videos grabados y compartidos en las redes sociales solicitando ayuda para su padre, quien se encuentra en delicado estado de salud en Guayaquil (Ecuador), como consecuencia del coronavirus.

Esta barranquillera, quien lleva 12 años en el vecino país, clama en un video -en medio del llanto y el desespero- ayuda, pues asegura que en la clínica donde atienden a su padre no hay unidad de cuidados intensivos y ya le advirtieron que se va a morir y que lo mejor es llevárselo para la casa.



“Mi papá se encuentra muy mal desde ayer a las 4 de la tarde, no he encontrado un lugar para internarlo, ni un respirador artificial para tenerlo en mi casa”, cuenta Laura.

Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón; ella es de nuestra ciudad pero vive hace 12 años en Ecuador y nos dice que su padre se debate entre la vida y la muerte en Guayaquil. Hago llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia. pic.twitter.com/EGpl6NyFNJ — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 31, 2020

En un intento desesperado, la mujer pidió ayuda al Distrito de Barranquilla y la Gobernacion del Atlantico.



Cuenta que es madre de dos niños, que su esposo también esta contagiado, pero que por ser joven aún se encuentra bien, y que su mamá tose mucho.



El alcalde Jaime Pumarejo colgó el video en su red de Twitter. “Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón. Hago un llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia”, señala el mandatario en su trino.

