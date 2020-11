El toque caribe que le da Yinaris al fútbol femenino de Alemania

Desde Alemania, Yinaris García describe cómo fue la última parte de todo un proceso de lucha para llegar a convertirse en la entrenadora del club TV Brechten femenino, de la ciudad de Dortmund. “Vieron mi hoja de vida y les llamó la atención. Era una semana completa en el periodo de prueba, pero al segundo día consideraron que habían visto suficiente”.

Pero antes de comenzar a construir su prometedora carrera como entrenadora, García tuvo su etapa de jugadora, además de pasar por otras actividades.



Las canchas llenas de arena de los barrios de Barranquilla formaron a Yinaris García como futbolista. Aunque a veces también, junto con sus amigas de infancia, improvisaba partidos en las calles pavimentadas: con dos piedras hacían un arco, armaban una cancha y jugaban hasta descalzas.



“Más que llegar, el fútbol siempre estuvo. Soy de una familia con dos hermanos mayores y mi papá es un amante del fútbol impresionante. No lo practicaba cuando estaba muy pequeña, hace más de 20 años era muy complicado, pero a los 14 años comencé a jugarlo en el barrio”, dice la entrenadora de 34 años.



Lo jugaba a toda hora, a pleno sol o lloviendo, se posicionaba del medio campo hacia el ataque y fácilmente se podía desempeñar como delantera para luego celebrar los goles como lo hacía el Pibe Valderrama o como Ronaldinho, sus referentes en el fútbol masculino.



Recuerda que se destacaba en el terreno de juego, a tal punto que llegó a integrar las plantillas de la selección de fútbol de Soledad, la selección Atlántico y la selección de la Universidad del Norte, donde alternaba sus cualidades futbolísticas con la formación en psicología.

Sin embargo, no le gusta echarse flores y es cuando prefiere que sus amigas de aquella época aparezcan y sean las encargadas de recordar su destreza y dominio de pelota dentro del campo.



Empero, se tenía confianza no solo en la cancha, sino fuera de ella, y así se animó a hablar en términos conceptuales, tácticos, zonas de juego, 4-4-2, 4-3-1-2, entre otras figuras, sin llegar a exagerar en palabras rimbombantes que pocos o nadie le fueran a comprender.



“Siempre me inquietaba mucho hablar sobre esquemas, entender por qué se tenían que hacer las cosas de una manera y no de otra. Por otro lado, quería enfocarme en que las mujeres no solamente juegan como salga, sino que también entienden de conceptos. Fui muy curiosa y me daba por leer libros”, recuerda.



Dos lesiones, una en cada rodilla, que la aquejaron entre 2010 y 2014, la impulsaron a dedicarse de lleno a dirigir desde la línea técnica. Sufrió rotura de meniscos, rotura de ligamento cruzado anterior y en la rodilla derecha una fractura en el cóndilo femoral, que le obligaron a hacerse cuatro operaciones.



Estas complicaciones la forzaron a apartarse un poco del fútbol competitivo hasta que sus compañeras del club Fénix FCF, donde jugó en algún momento, la llamaron. Pero esta vez no la buscaron para que se posicionara en el ataque, sino para que dirigiera desde el banco. Esto sucedió en 2015, y desde ese momento el club que dirigía comenzó a ganar en los torneos de fútbol 5 que se organizaron en la ciudad.



Simultáneamente montó un emprendimiento: un restaurante bar que, en vez de distanciarla de sus pupilas, le hizo buscar la manera de organizar el tiempo para cubrir ambas actividades. Planificaba los partidos a altas horas de la noche o reservaba el último turno del día en una cancha.

Los estigmas

Para Yinaris, la estigmatización que sufrían el fútbol femenino y las mujeres que lo jugaban no significó una piedra en el zapato que le impidiera continuar adelante con sus sueños. Incluso, en un principio, sus padres no estaban de acuerdo con que se dedicara al deporte que era considerado ‘solo para hombres’. De hecho, en un momento dado debió practicarlo a escondidas y ahorrar para comprarse sus implementos con su propio dinero.



García no se rinde y, cuando le dan un ‘no’ como respuesta, sigue insistiendo. Según su relato, si es necesario, revisa, lee, verifica, llama, consulta o, como se dice popularmente en el Caribe colombiano, curucutea hasta que consigue lo que busca.



Esta fue una de las razones que la impulsó a continuar en el campo e ir más allá para formarse como entrenadora fuera del país. “Nunca he sido una persona que un obstáculo la haga retroceder. Trato de buscar cómo sortearlos y vi que en el fútbol femenino no había apoyo, pero en otros lados del mundo sí”, dice.



Cuenta que, ante la falta de escuelas para formarse en Colombia, comenzó a buscar en el extranjero. Argentina, por medio de las licencias de Conmebol, y España, por medio de la Uefa, fueron sus primeras opciones.



Sin embargo, encontró trabas como, por ejemplo, los prerrequisitos exigidos. En el caso del país ibérico, una de las exigencias era haber vivido en su territorio por lo menos durante cinco años. Así que siguió buscando hasta tener el conocimiento de que Alemania era un poco más flexible con las documentaciones.



“El principal requisito en Alemania era pertenecer a un club del país que estuviera afiliado a la Federación”, explica García, quien a esas alturas nunca había salido de su país de origen y no conocía el idioma de su destino.



Su objetivo era conseguir una visa no propiamente de turista, pues esta le permitiría permanecer solo tres meses en ese país. Para lograr eso debió certificarse en los niveles A1 y B1 de alemán. Al mismo tiempo, iba tocando puertas de los clubes. Solamente hasta el año pasado coincidió con el TV Brechten, de Dortmund, una ciudad al noroeste de Alemania.



Pero antes de comenzar a dirigir el equipo, el club le ofreció la posibilidad de terminar de formarse en un programa especial de futuros entrenadores. Mientras recibía el aval y se abrían las convocatorias, hacía el acompañamiento a los entrenadores en las diferentes categorías del equipo.

Primera colombiana con licencia Uefa

La oportunidad llegó. En septiembre de 2019 se dio la convocatoria a la que aplicó en Münster, a tres horas de Dortmund, y en noviembre aprobó la licencia, convirtiéndose así en la primera mujer colombiana en obtener la licencia Uefa.



“Yo no tenía conocimiento de ese dato. De hecho, yo estaba buscando a alguna mujer que ya hubiese hecho eso para preguntarle cómo se hacía, pero no la encontré. Seguí mi camino sin pensar mucho en ello. Y ahora me tomó por sorpresa, ha sido impresionante. Estoy feliz por esto, y al mismo tiempo es una gran responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible para mantener las puertas abiertas a las mujeres que quieran incursionar en esto”, asegura.



Para empezar a poner en práctica lo que aprendió, en enero le ofrecieron ser la segunda entrenadora de la categoría sub-15 masculina, a lo que aceptó sin dudar para los siguientes dos meses, hasta que el covid-19 provocó la suspensión de las actividades deportivas.



Pero en junio, tras la reapertura del sector, el club le solicitó su hoja de vida para dirigir el segundo equipo femenino de mayores, el cual ascendió recientemente a la Kreisliga A, la liga intermedia, cuyo camino de ascenso lleva a la Bundesliga femenina 1 y 2.



“Analizaron mi hoja de vida. No me he quedado con la licencia, sino que aproveché este tiempo de pausa e hice un curso especializado de fútbol femenino con el Valencia de España y actualmente estoy haciendo un curso de analista táctico con el Barça Innovation Hub del club Barcelona, y eso les llamó la atención”, sostiene.



Yinaris García no esconde que adaptarse a una cultura totalmente diferente se le hizo complicado en un comienzo, cuando llegó a Dortmund desde Barranquilla. El clima y el idioma le han hecho compleja su permanencia, pero dicha complejidad ha sido amortiguada por el apoyo de una amiga, con quien compartió partidos de fútbol en la capital del Atlántico.

Busca dejar huella

Pero esas dificultades no han sido una barrera para García. El Caribe lo lleva en su pujanza para superar los obstáculos y así entenderse a la perfección con sus jugadoras y el cuerpo técnico.



“No he sido tan estable con el idioma y eso ha sido complicado, pero sigo estudiándolo. En el equipo estoy entrenando en alemán. Por lo menos con los conceptos futbolísticos estoy relacionada, y el club me permitió tener una traductora para casos extremos”, dice la entrenadora colombiana, quien destaca que se la lleva bien con las jugadoras y ha sido bien recibida por sus compañeros en la dirección técnica.



Pero no necesita saber alemán perfectamente para entender bien el idioma del fútbol. Ese sí se le facilita, pues partió de una ciudad que disfruta fervorosamente este deporte, como lo es Barranquilla, a Dortmund, donde “se vive intensamente”. De hecho, el principal club masculino, Borussia, estuvo luchando hasta el final por lograr el título, en la temporada 2019/20, que le fue esquivo.



Yinaris García agrega que esa tradición futbolera va de la mano con el desarrollo del país, “con un gran sistema de salud, una gran inversión en cultura, en educación”, que le permitió a Alemania controlar la primera ola del covid-19 a tiempo para evitar el colapso de los centros asistenciales y la reanudación del torneo.



Finalmente, asegura que tiene la ilusión de, en unos años, dirigir la Selección Colombia femenina, para lo cual se sigue preparando. “Quiero dejar una huella y a futuro dirigir en Colombia con gente preparada, para que el fútbol femenino se vea de otra manera y romper con el estigma de que cualquiera que haya jugado fútbol ya puede dirigir un equipo. Si puedo contribuir a eso, sería muy gratificante”, concluye.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

EL TIEMPO

Barranquilla