En busca de fortalecer la seguridad y la lucha contra la delincuencia, las autoridades de Barranquilla han puesto en marcha una serie de mecanismos.



“Venimos escuchando a nuestros comerciantes, trabajando con ellos de la mano para juntos frenar este flagelo de la extorsión. Esta semana estuvimos con Miguel Parra, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa, y venimos trabajando de la mano con ellos para buscar soluciones en este sentido”, expuso el gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell.

Desde septiembre de 2021, la Policía ha capturado a 252 delincuentes vinculados con la extorsión, para un promedio de 1 a 2 por día. Al margen de las estadísticas, el problema no es menor, pues el delito no cesa y afecta a tal punto a los comerciantes, que estos el pasado jueves cerraron sus negocios y organizaron una multitudinaria marcha.

Gran parte del problema radica en que un alto porcentaje de las extorsiones no son denunciadas.



“El 75 por ciento de los casos de extorsión no están siendo denunciados por miedo, por temor, porque ha habido muertos, heridos, porque ha habido negocios baleados. La gente denuncia, capturan al tipo y a los dos meses está en la calle, entonces es peor”, expresó Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco).



Un centenar de pequeños y grandes negocios se han visto afectados. Según Undeco, más de 100 establecimientos comerciales han sido vendidos a muy bajo precio, porque el propietario no puede resistir la presión.





De acuerdo a lo comentado por tenderos, ferreteros y más comerciantes, es usual que les toque pagar sumas de dinero, que inicialmente suelen ser “pequeñas” cada semana y en la medida que pasa el tiempo llegan las extorsiones con cifras millonarias, amenazando la vida de los negociantes y sus familias.

La respuesta de las autoridades

“En lo que va corrido del año, al Gaula de la Policía le han asignado 32 denuncias de extorsión, de las cuales ya fueron esclarecidas 25, con capturas de los delincuentes. De esas capturas, 13 fueron en flagrancia cuando los antisociales se disponían a cobrar el producto de la intimidación”, contó un portavoz del Distrito.



Los resultados surgen de la articulación entre la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con lo explicado por Carbonell, “la solicitud principal que tienen es el aumento de jueces penales especializados y el aumento de cupos carcelarios. Si bien esto es del resorte del Gobierno nacional, nosotros como Distrito de Barranquilla venimos liderando estas soluciones”.



El Distrito anunció que en pocos días comenzará a funcionar un nuevo Centro de Detención Transitorio con capacidad para 210 personas y ya está en construcción un tercer centro que permitirá alcanzar un total 420 cupos. Esto debe influir para disminuir los fallos que permiten detenciones domiciliarias.



También el Inpec confirmó 500 cupos en la Cárcel Distrital El Bosque.

La apuesta tecnológica

La Policía Nacional puso a disposición un nuevo mecanismo de denuncia a través de código QR. Con esta herramienta cualquier ciudadano puede contactar a las autoridades en caso de ser víctima de extorsión, sin tener que llegar a la sede del Gaula.



“A través del cogido QR vamos a poder lograr que la gente denuncie anónimamente y poder seguir trabajando para esclarecer estos casos”, agregó Alfredo Carbonell.

El panorama frente al hurto

El hurto a personas es otro de los delitos con mayores estadísticas en Barranquilla. El año 2021 cerró con una disminución del 8% en esta materia, con 901 casos menos, en comparación con 2019.



Acciones de prevención y control por parte de las autoridades distritales y policiales como el blindaje zonal, el escuadrón antihurtos, allanamientos, pagos de recompensas y acciones de inteligencia, han tenido incidencia.



Las mencionadas estrategias han permitido la captura de 916 personas en lo que va de 2022, con un aumento del 22% de este tipo de operatividad en comparación con el año anterior.

