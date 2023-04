Barranquilla y el Caribe dicen presente en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), uno de los eventos más importante de la industria y la cadena editorial en Colombia.



Desde este 18 de abril hasta el próximo 3 de mayo, Corferias tendrá diversos pabellones donde fluyen todas las corrientes literarias.

Alfonso Ávila, director de SantaBárbara Editores; y las escritoras Silvia MIranda y Diana Juliao. Foto: Cortesía SantaBárbara Editores

SantaBárbara Editores, empresa cultural del Caribe colombiano, con cerca de 10 años apoyando a los autores costeños, tendrá 20 eventos donde se presentarán alrededor de 40 obras de escritores de diferentes latitudes.



Entre ellos cabe destacar a Fausto Pérez Villarreal, Martin Tapias, Jaime de la, Hoz, Diana Juliao, Laura Ballestas, May Cotes, Damaris Castro, Nidio Quiroz , José Antonio Escorcia, Giovanni Esquivel, Rosa Herrera , Silvia Miranda, Luisa Southard, entre otros.



Desde 2009, la editorial se presenta ininterrumpidamente en la Filbo, por lo que para Alfonso Ávila, su director es motivo de orgullo.



“Es la vitrina comercial y editorial más importante de Colombia. La pandemia nos enseñó a reinventarnos y diversificar no solo un género literario sino todos. No es difícil, es constancia y trabajo duro. Se hace la tarea”, explicó.

Editorial Uninorte

Cerca de 40 novedades editoriales y un catálogo de 376 títulos llevará la Editorial de la Universidad del Norte a la Filbo.



La Uninorte ha estado presente en 33 de los 35 años que se ha realizado la feria. “Es realmente estratégico estar en la Filbo, porque es un espacio en el que se permite visibilizar, ampliar el foco, circular la producción editorial de la universidad. Esta es una de las ferias más importantes de América Latina”, dijo Adriana Maestre, directora de la Editorial.



Estará ubicada en el pabellón No 3, destinado a publicaciones universitarias, en el piso 2, stand 134.



Asimismo, la editorial de la Universidad Simón Bolívar también dice presente en el importante evento.

Revista Cultural MaríaMulata

Como novedad, durante el lapso de la feria se distribuirá gratuitamente la edición No.65 de la Revista Cultural MaríaMulata, que en esta ocasión tiene en portada al comunicador social periodista e investigador cultural Fausto Pérez Villarreal.



En la revista están detallados los eventos, libros y autores que por parte del caribe, estarán presentes. Quienes asistan a Corferias pueden conocer y adquirir las obras en el stand de SantaBárbara Editores.

