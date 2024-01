La millonaria cifra que pierde Barranquilla y Atlántico por el revés de Panamericanos

Barranquilla, Atlántico y todo el país siguen digiriendo la fría noticia del revés de los Juegos Panamericanos 2027 en la ciudad, la cual fue confirmada este miércoles 3 de enero por Panam Sports, tras el incumplimiento del Gobierno para realizar unos pagos.



Esta decisión trascendental le costará a Barranquilla una pérdida aproximada de 132 mil millones de pesos, lo que significa un golpe duro para la economía de la región.

Sobre el tema, la Federación Nacional de Comerciantes —Fenalco—, aseguró que, "la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos es un hecho lamentable no solo para los barranquilleros, sino para todos los colombianos que perdimos la oportunidad de realizar el evento multideportivo más importante de América".



Durante las justas, y según las proyecciones realizadas por los gremios económicos de la ciudad, se habrían generado alrededor de 20 mil empleos.



"No hay ninguna excusa válida para este desacierto, que obviamente significa pérdidas económicas incalculables y lo que es peor un daño irreparable para el desarrollo de la región y para la imagen del país", afirmó Jaime Cabal, presidente de Fenalco.



Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, resaltó el esfuerzo que realiza el Gobierno para derogar la decisión ya tomada.



"Es crucial que se restablezca la confianza con Panam Sports y se cumplan los requisitos establecidos para garantizar el éxito este magno evento y que Barranquilla recupere el lugar para organizar estos Juegos Panamericanos", dijo.

La presidente @ComiteCiupa Zandra López confía en que el gobierno nacional pueda, al fin, hacer cambiar decisión de @PanamSports paga que los @baq2027oficial se hagan en tres años en Barranquilla. pic.twitter.com/x6wsN1DqgM — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) January 4, 2024

Dejarían de ingresar más de 70 mil turistas

Por su parte, Mario Muvdi, presidente de Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia capítulo Atlántico, aseveró que la noticia "afecta mucho al turismo y otras actividades económicas de la ciudad y el departamento, así como otras de la Costa que se tenían previstas para que se pudieran revisar estas justas".



Añadió que, "este tema no concuerda con la política de traer más extranjeros al país, más aún cuando se pretende tener la cifra de más de 10 millones de turistas en los próximos años".



Indicó que estos Juegos no solo le dan imagen a Barranquilla y el Caribe, sino a todo Colombia y estas decisiones afectan por igual a todos.



Según cuentas realizadas por expertos, la ciudad dejaría de recibir cerca de 70 mil turistas.

Imagen del Centro, zona del comercio en Barranquilla Foto: Agencia Kronos

Diputados del Atlántico solicitan el apoyo de Mindeportes

A través de una carta dirigida a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, los diputados de la Asamblea del Atlántico manifestaron su "profunda preocupación y descontento frente a la situación actual relacionada con los Juegos Panamericanos 2027, originalmente asignados a Barranquilla".



En la misiva, los diputados aseguraron que "los Juegos Panamericanos representan no solo una vitrina para el potencial turístico y deportivo de Barranquilla y el Atlántico, sino también una oportunidad invaluable para impulsar la economía y dejar un legado duradero en términos de infraestructura deportiva".



Asimismo, señalaron que "la reconstrucción exitosa del Estadio Édgar Rentería para los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un ejemplo claro de los beneficios que este tipo de eventos pueden brindar a nuestro departamento".



Finalmente, insta "respetuosamente a que se realicen los esfuerzos económicos necesarios, ya que consideramos crucial el respaldo conjunto para asegurar el éxito de este evento y sus beneficios para nuestro departamento. Confiamos en que su intervención rápida y decidida, alineada con la visión del Ministerio y el Gobierno Nacional hacia una economía más productiva, garantizará que Barranquilla siga siendo la sede de los Juegos Panamericanos 2027".

La esperanza no se ha perdido

Escenarios deportivos en Barranquilla Foto: Fotógrafos El Tiempo

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en la tarde del miércoles sobre la pérdida de la sede. El mandatario distrital explicó que en Hacienda pública debieron girarse 4 millones de dólares el 30 de diciembre y no se hizo, en un “trámite extraño, pero no se dio… Cuando ya tenía la orden presidencial”.



Indicó que el tema no es por falta de dinero. “La plata se tiene ya hoy, se tiene completa los 8 millones de dólares. Acabo de hablar con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación y no perdamos la esperanza de los Juegos Panamericanos”, dijo Char.



El alcalde insistió en que desde Presidencia demostraron que “hay toda la voluntad”.



“En cualquier momento habla el presidente Petro con el presidente Boric. Créanme que tengo estos tres días peleando, desde antes de llegar a la Alcaldía. Anoche yo mismo le dije al presidente de Panam Sports que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata, se la girábamos hoy. Ya es un tema que trasciende el tema económico, es un poco de hacerle el lobby a otro nivel”, explicó Char.

Pierde el deporte

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa lamentó también la decisión y, a través de su cuenta en X, indicó que esto genera un impacto negativo para la ciudad y el departamento.



“Lamentamos profundamente la decisión de Panam Sports. Se pierde una gran oportunidad para el deporte, el turismo y el desarrollo económico de Barranquilla, el Atlántico, la región Caribe y toda Colombia”, escribió Verano.



Asimismo, indicó que “confiamos que en un futuro muy cercano podamos ser sede de estas justas que nos tenían tan entusiasmados”.

Deportistas también lamentan la decisión

A esta decisión del Comité Organizativo de Panam Sports, se suma las reacciones de los deportistas colombianos, que lamentan no poder jugar de local en estas justas, y la posibilidad de sentirse apoyados por parte de los suyos.



Además de lo que significa deportivamente la trascendental medida que afecta a Colombia.



Deportistas como la múltiple campeona del Mundo y medallista olímpica del bicicross Mariana Pajón, aseguró que tiene el "corazón roto" por esta decisión.



Asimismo, el medallista Carlos Ramírez, cuestionó “¿Cómo es posible que dejemos perder la oportunidad de tener unos Juegos Panamericanos en nuestro país?



En el mensaje afirmó que destruían los sueños de muchos deportistas colombianos, y afirmó que "no hay palabras para describir lo que acaba de suceder, palabras para describir cómo queda nuestro país ante una organización tan grande como es Panam sports. Nos volverán a tener en cuenta para este evento?".

Los escenarios deportivos

Facebook Twitter Linkedin

Este es el Bosque de Miramar donde se construye la pista de ciclomontañismo. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Tras la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, Barranquilla quedó con amplia infraestructura deportiva. Los escenarios construidos para esas justas fueron uno de los puntos que tuvieron en cuenta al momento de postularse como candidata a sede de los Panamericanos.



Sin embargo, la ciudad siguió trabajando en la construcción de unos y mantenimientos de otros, como la nueva pista de ciclomontañismo, que tiene un 90% de adelanto, tiene instalados unos peraltes que se necesitan para que sea avalada y certificada por el organismo internacional como la Unión Ciclística Internacional, UCI.



El escenario cumple todos los requisitos internacionales y fue avalada por personas calificadas en el deporte, además, la pista está ubicada en el bosque urbano de Miramar, y cuenta con una longitud de 4.8 kilómetros.



Sobre la pista de BMX, actualmente se está trabajando para mantenerla y ponerla a punto, detallando que muy pronto toda la capa de rodamiento será cambiada por un profesional estadounidense, quien estuvo a cargo inicialmente de su construcción.



Al estadio Édgar Rentería se le ejecutaron obras de mampostería y mejoramiento a todo el dugout. Adicionalmente, se están haciendo arreglos en cubierta, fachada, trabajos de pintura, mantenimiento al elevador y arreglando la cancha a la que se le está adhiriendo más polvo ladrillo en el infield, también se está arreglando la grama.



Y así como lograron avanzar en estos escenarios, también la Alcaldía adelantó trabajos en otros puntos de la ciudad.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En X @fdiazos​