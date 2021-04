El robo frustrado que genera burla contra delincuentes en Barranquilla

Todo tipo de burlas ha generado el frustrado robo por parte de dos presuntos delincuentes que intentaron hurtar las joyas y otros artículos que se encontraban exhibidos en una compraventa de Barranquilla.

Las cámaras de seguridad del sector registraron en diferentes ángulos toda la escena, desde el primer instante, cuando un hombre aparta del mostrador a un cliente y su cómplice empieza a golpear el vidrio con una ‘mona’.



Sin embargo, no se esperaba que ese vidrio era blindado. Debió insistir con unos 21 golpes aproximadamente, pero la estructura no cedió. Ante el agotamiento, la alarma activada y el temor de ser detenido, salió huyendo con el compañero.

Era tal el desespero y la frustración por no poder lograr su cometido, que dejaron la ‘mona’ en el lugar, donde intentaron cometer el hurto a plena luz del día.



En otro video se logra apreciar que no eran dos, sino cuatro los hombres que participaban en el intento de hurto. Sus nervios y la torpeza los dominó hasta en la huida en una motocicleta.

Como no había espacio para los cuatro en el vehículo, uno de ellos se montó desesperadamente en el manubrio de la moto, ante la mirada y sorpresa de los transeúntes que a esa hora pasaban por el lugar.



“La bolsa lista, la moto lista, todo listo y el vidrio no se rompió”, “No sabía coger la ‘mona’”, “El chompiras y el botija”, “Esos manes no desarman ni un abanico para limpiarlo”, fueron algunos de los comentarios de burla en las redes sociales.

BARRANQUILLA

