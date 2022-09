La historia de un perro que espera en la terraza de un restaurante cerrado ha conmovido a Barranquilla. Este caso se presenta en la carrera 21B con calle 64, del barrio Los Andes.



Según relata un ciudadano, el perrito en condición de calle merodeaba la zona por años y, durante todo el día, se pasaba por el establecimiento comercial para que los comensales le dieran comida cuando estos iban a desayunar o almorzar.

Su accionar se volvió costumbre y se ganó el cariño de los clientes, quienes al llegar al restaurante buscaban al animal para compartirle de su plato. En instantes, él ya estaba a la pata de la silla esperando un pedazo de carne.



Sin embargo, los propietarios del restaurante, de origen guajiro, se vieron en la obligación de cerrar desde el pasado jueves 25 de agosto. Por consiguiente, no volvieron las personas que se familiarizaron con el canino.

El perro fue ese día y desde entonces no se ha movido del lugar con la esperanza de que reabran el establecimiento. De acuerdo con las versiones de vecinos y transeúntes, lleva una semana acostado, a veces se levanta, mira a su alrededor y vuelve y se acuesta.



“El perrito ha estado aquí todos estos días sin cuidado. Le he traído comida y un poquito de agua cada vez que puedo. No lo puedo adoptar, porque no tengo espacio en mi casa”, manifiesta el joven en un video.

El perrito se está poniendo flaco

Asegura que el animal espera todos los días que vuelvan a abrir el local o alguien se apiade de él y lo recoja. “Es como si tuviera esperanza de que alguien lo va a adoptar”, agrega.



El joven pide a la comunidad, especialmente a aquella persona que tenga la posibilidad, de darle un hogar, pues el perrito se está poniendo flaco y podría correr el riesgo de enfermar.



“Es un perrito que es amistoso, se deja sobar, no es peleonero, es pequeño, no ocupa mucho espacio. Entonces el que tenga corazón y lo pueda adoptar, puede venir a recogerlo”, cerró el hombre.



