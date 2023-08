Lo que empezó como una tarde de baile y juego terminó en una estela de violencia y sangre por una batalla campal en el interior de un establecimiento comercial de Barranquilla, sin que hasta el momento se conozcan las causas del enfrentamiento.



Los hechos, que quedaron registrados en videos y fueron difundidos este lunes festivo en las redes sociales, se presentaron en la calle 17 con carrera 32, del barrio Rebolo, en la localidad Suroriente de la ciudad.

Allí funciona el negocio de razón social Billar y Estadero Yoyo’s Club, donde un grupo de personas se enfrentó con puños y botellas, generando el caos y el pánico en el resto de ciudadanos que buscaban un día de esparcimiento.



En la grabación, se logra observar el momento en que algunos hombres lanzan y esquivan los objetos contundentes, mientras que otros tratan de refugiarse. De pronto, se escucharon hasta disparos.



“¡Trae la silla, trae la silla!”, gritaba de manera desesperada un presente que trataba de protegerse con un asiento sobre su cabeza.

Testigos reportan varias personas heridas

Asimismo, se puede ver en el video a las mujeres tratando de salir del lugar, escabulléndose por el suelo con el propósito de no ser alcanzadas por los proyectiles de armas de fuego y las botellas de vidrio.



Tras finalizar los enfrentamientos, en el piso del establecimiento quedaron manchas de sangre y la acumulación de envases. De acuerdo con versiones de testigos, la riña dejó como saldo 10 personas heridas.



Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

El balance del puente festivo en Barranquilla

No obstante, en un balance que entregaron las autoridades del puente festivo en la ciudad y el área metropolitana, se reportaron 240 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia correspondientes al código nacional de convivencia ley 1801.



Además, 23 personas fueron trasladadas a la UCJ. 59 personas fueron capturadas en Barranquilla y su área durante el fin de semana.



Igualmente, en los diferentes puestos de control y los distintos planes contra el delito, se incautaron 19 armas de fuego.



Con 63 casos menos, se registró una reducción frente al hurto a comercio, así como en el hurto a residencias, con un reducción del 41 por ciento con 22 casos menos que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.



Por parte de la seccional de Tránsito y Transporte, se reporta la salida y el ingreso a la ciudad de 163.440 vehículos, se realizaron 588 comparendos por diferentes infracciones de tránsito, 116 vehículos fueron inmovilizados, 29 de estos serían por conducir en estado de embriaguez.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla